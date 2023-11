Frozen 4 ya está en marcha

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Frozen. El reino del hielo se estrenó en 2013 y se convirtió inmediatamente en un clásico de Disney. La cinta dio pie a una secuela, Frozen II (2019), y una tercera película que se lanzará en 2026. Antes incluso del estreno de este largometraje, ya se ha confirmado que Frozen 4 está en marcha.

Así lo ha revelado Bob Iger, CEO de Disney, en una reciente entrevista. "Frozen 3 está en proceso, y Frozen 4 podría estar también en proceso", declaró en una entrevista en Good Morning America. "Pero no tengo mucho que decir sobre esas películas en este momento. [La directora] Jenn Lee, quien creó las películas originales Frozen y Frozen 2, está trabajando duro con su equipo de animación de Disney no en una, sino en dos historias", añadió.

Los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que ya participaron en las anteriores películas, volverán a escribir nuevas canciones para las dos películas siguientes, tal como confirmó Anderson-Lopez a través de Twitter.

Iger dio la noticia desde el parque temático de Disney en Hong Kong, a donde ha viajado para la inauguración de World of Frozen. La atracción permite a los visitantes conocer a Olaf, Anna y Elsa y recrea el mundo de Arendelle. "Durante años, en nuestros parques de Disney hemos estado creando grandes mundos inmersivos. Esencialmente, son la encarnación física de algunas de las mejores historias que hemos contado... Y, por supuesto, siendo Frozen una de nuestras franquicias más queridas, creo que es ideal para construir el lugar que ocupa Frozen", apuntó el CEO.

Chris Buck y Jennifer Lee son los directores de las dos primeras entregas de la saga. Por el momento no se sabe quién dirigirá la tercera entrega. "No puedo decir dónde estamos con Frozen 3. Todas nuestras historias las están llevando los artistas del estudio. Hacia dónde vamos con Frozen no viene de mí. Lo ha hecho una persona increíble. Es una pieza nueva, no se lo he dicho a nadie. Me ha impresionado y me lo estoy pasando genial con ese equipo", explicó Lee a TheWrap.