Disney confirma que Frozen 3 y 4 se están desarrollando a la vez

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Jennifer Lee, cineasta que junto a Chris Buck ha dirigido las dos primeras películas de Frozen, ya está trabajando en la tercera entrega de la saga... y también en la cuarta. Disney confirma así el desarrollo de Frozen 4, que se está produciendo de forma simultánea junto a la tercera entrega, justo en el momento en el que también ha anunciado grandes cambios en su división de Animación, donde la propia Lee abandona su cargo como directora creativa de Walt Disney Animation.

Jared Bush, director de títulos como Encanto o Zootrópolis, en cuya secuela ya trabaja, será quien sustituya a Lee al frente de Walt Disney Animation. En su comunicado de despedida, recogido por varios medios estadounidenses, Lee ha querido destacar lo arropada que se ha sentido durante su paso por la dirección creativa y asegura que dejar el cargo es una decisión propia para dejar de las tareas directivas y centrarse en hacer cine.

"Estoy muy agradecida a Bob y Alan por apoyar mi decisión de volver exclusivamente para dirigir proyectos. Trabajar con ellos siempre es una master class de creatividad, comunidad e integridad", asegura en su comunicado para luego deshacerse en elogios hacia su sucesor. "Siempre he creído en el increíble talento de Jared y no veo la hora de ver, con su pasión y dedicación a la animación, lo que aporta al puesto de director creativo. Para mí, colaborar con este estudio de artistas, animadores y narradores es un gran privilegio y espero con emoción ver todo lo que crearemos juntos", señala.

El desarrollo en paralelo de Frozen 3 y 4 no es para nada sorprendente. "Frozen 3 está en proceso, y Frozen 4 podría estar también en proceso", afirmó en noviembre del pasado año Bob Iger, CEO de Disney.

El gran reto para Lee y su equipo ahora es cumplir con las altas espectativas que supune el regreso de una de las franquicias estrella de la Casa del Ratón en las últimas décadas. El estreno de la primera entrega en 2013 fue un éxito en taquilla, amasando casi 1.300 millones de dólares y ganando dos premios Oscar: mejor película de animación y mejor canción para el tema Let it Go, convertido ya en uno de los grandes himnos del mundo Disney.

La secuela, lanzada en 2019, fue un éxito de taquilla incluso más rotundo que su predecesora amasando más de 1.451 millones de dólares y convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia. Título que ha cedido este mismo verano ante el fenómeno Del revés 2, que acumula ya casi 1.700 millones de dólares en taquilla.

Frozen 3, cuyo lanzamiento fue anunciado para 2026, retrasó su fecha de estreno al 24 de noviembre de 2027. Todavía se desconoce la trama que relatará esta tercera entrega, aunque la cineasta ha apuntado ya que es posible que el filme explore más en profundidad el origen de los poderes mágicos de Elsa, que podrían ser heredados por su madre, según algunas teorías.