El remake de Vaiana ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

El remake de Vaiana, la película en imagen real protagonizada por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson, ya tiene fecha oficial de estreno en Disney+. Tras su discreto paso por los cines, donde apenas superó los 300 dólares de dólares en la taquilla mundial, la aventura de Vaiana y el semidiós Moui, aterrizará en la plataforma de streaming el 21 de octubre.

Tres meses depués de su estreno en cines, Vaiana ha conseguido recaudar poco más de 323 millones de dólares en taquilla. Esta cifra queda muy por debajo de las expectativas iniciales y convierte al filme en uno de los grandes fracasos de la compañía, al igual que Blancanieves, que apenas alcanzó los 205 millones de dólares. Unas cifras que contrastan con las de otros recientes remakes, como Lilo & Stitch que en 2025 superó los 1.000 de dólares en taquilla.

El remake de Vaiana ha llegado a los cines una década después de la original, que amasó 684 millones de dólares en taquilla, pero apenas dos años después de que se estrenara la secuela de animación, que arrasó superando la barrera de los 1.000 millones y actualmente es la película más vista de Disney+.

VAIANA 3 EN MARCHA

Hace unos meses Dwayne Johnson, quien da vida al semidiós, confirmó que habría una tercera entrega de la franquicia de Disney. "Sí, hemos hablado de Vaiana 3, sí", afirmó Johnson durante una rueda de prensa celebrada en Río de Janeiro, según recoge Variety.

"Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo", reza la sinopsis oficial del remake.