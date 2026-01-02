¿Hay Un Traidor Entre Los Vengadores En Doomsday? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday desembarcará en los cines el 18 de diciembre de 2026, con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América y Robert Downey Jr. convertido en Víctor Von Doom. Las informaciones más recientes sugieren que los Vengadores contarán con un traidor entre sus filas en la cinta de Joe y Anthony Russo.

Con Downey Jr. asumiendo el manto del Doctor Doom en Vengadores 5, hay quienes se preguntan si el Steve Rogers que aparece en el breve teaser -el primero de los cuatro que Marvel tiene preparados para proyectar antes de los pases de Avatar: Fuego y Ceniza, a razón de uno por semana- no será la variante del Capitán América de Hydra aparecida en los cómics.

"Traidor equivocado", sentenció Alex Pérez de The Cosmic Circus en X al fan que lanzó la cuestión, insinuando así que, aunque no se trate de Rogers, sí hay un traidor entre las filas de los Vengadores en Doomsday.

Sin embargo, en tal caso, la pregunta que surge a continuación es ¿Quién podría traicionar a los Vengadores? Pese a que Pérez no entró en más detalles sobre la posible identidad del traidor y descartó tajante a Rogers, es posible que se trate del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

La principal razón para sospechar del Maestro de las Artes Místicas de Marvel es el papel que Strange desempeñó en los cómics de Secret Wars. En esta historia a cargo de Jonathan Hickman y publicada en 2015, Doom roba todo su poder cósmico a la raza alienígena conocida como los Beyonders para crear un mundo a su medida, Battleworld (Mundo Batalla), del que se autoproclamó emperador.

No contento con ello, también alteró los acontecimientos para que Susan Storm, la Mujer Invisible, y sus hijos, Franklin y Valeria, fueran en realidad su familia y no la de su eterno rival, Reed Richards. Pero, además, en esta nueva realidad, Doom contó a su lado con un venerado héroe como aliado: Stephen Strange.

A diferencia de aquellos héroes que se vieron afectados por los intentos de Doom por alterar la realidad, Strange sabía a la perfección cómo era el universo antes de que Víctor asumiera el poder. Stephen decidió colaborar con Doom en su nuevo rol como Emperador Dios, desempeñándose como su consejero y, con el tiempo, convirtiéndose en lo más cercano a un amigo que el tirano llegó a tener.

Pese a que más tarde el Doctor Strange ayudó a los héroes a derrocar a Doom, desempeñó un papel crucial en la etapa de conquista del villano, ayudándolo a consolidar su poder. Teniendo esto presente, tendría lógica que el Maestro de las Artes Místicas fuese quien traicionase a los Vengadores en Doomsday o en su siguiente entrega, Secret Wars, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

Cumberbatch reveló en una entrevista con Collider que tiene "más que una idea" acerca de su futuro en Marvel Studios y que, "definitivamente", los fans volverán a ver al Maestro de las Artes Místicas. El del actor fue uno de los nombres que no fueron confirmados por la Casa de las Ideas cuando se anunció el reparto de Vengadores: Doomsday.

"Tal vez no tenían sillas suficientes", bromeó Cumberbatch en una entrevista con Omelete el pasado septiembre. Los últimos rumores indicaban, de hecho, que el Doctor Strange tendrá un desempeño fundamental en Secret Wars, dado que será el evento con el que Marvel cierre la Saga del Multiverso.