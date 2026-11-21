Archivo - Keanu Reeves en Constantine - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

La salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, donde han sido sustituidos por Jeremy Latcham, puede aclarar el futuro de Constatine. Así al menos lo cree Francis Lawrence, el director de la película protagonizada por Keanu Reeves en 2005, que ve ahora más cerca la posibilidad de sacar adelante la secuela.

El cineasta, que volvería a trabajar con Reeves como protagonista, ha asegurado que la secuela ya tiene guion y ha señalado a los anteriores responsables del estudio como uno de los obstáculos para su realización. El relevo al frente de DC, donde Jeremy Latcham asumirá la presidencia y la dirección creativa el 1 de diciembre, ha renovado sus expectativas, aunque la película todavía no tiene luz verde para comenzar su producción.

"No es que quiera que nadie pierda su trabajo, así que no se trata de alegrarme de la desgracia ajena, pero llevamos más de veinte años intentando hacer Constantine 2. Tenemos una idea, tenemos un guion y hemos querido hacerla, y las personas que estaban en DC eran un impedimento para que pudiéramos hacerlo", ha declarado Lawrence en una entrevista con Collider.

"Así que ahora tenemos más esperanzas, a raíz de la noticia de ayer, de que quizá haya otra oportunidad", ha añadido en referencia al anuncio del cambio de liderazgo. El director ha recalcado que la voluntad de sacar adelante la secuela sigue intacta entre sus principales responsables: Reeves, el guionista Akiva Goldsman, el productor J.J. Abrams y él mismo.

"Todos queremos hacerla", ha asegurado, antes de explicar que necesitan convencer a los nuevos ejecutivos. "Se trata de que la gente de Paramount, Warner o quien esté dirigiendo DC ahora se ponga de acuerdo y diga: 'Podemos hacer una secuela de nuestra versión de Constantine'".

Lawrence también ha reiterado que su intención es realizar una secuela más explícitamente adulta que Constantine (2005). Según ha recordado, rodó la primera entrega siguiendo las pautas de una calificación PG-13, pero terminó recibiendo una R, que exige que los menores de 17 años acudan acompañados de un adulto en Estados Unidos. Aquella experiencia determinó el planteamiento de la continuación: "Todos dijimos: 'Cuando volvamos a hacerlo, haremos la versión más contundente para adultos de Constantine'. Así que, cuando la hagamos, será esa versión".

El realizador ha reconocido, no obstante, que el proyecto deberá ajustarse a un presupuesto contenido y que tanto él como Reeves tendrán que hacer concesiones económicas. "Tenemos que ser responsables. Queremos hacerla. No es el tipo de película por la que yo cobraría todo mi caché ni Keanu podría cobrar el suyo. Es algo que tenemos que hacer porque nos apasiona y queremos apostar por ello", ha explicado. "No vamos a hacerla por 100 millones de dólares. Tenemos que buscarnos la vida", ha añadido sobre una secuela cuyo desarrollo se anunció en 2022 y que sigue pendiente de concretar su rodaje.

¿HABRÁ DOS CONSTANTINE EN EL UNIVERSO DC?

Además, ha defendido que su película podría convivir con otra encarnación del personaje dentro de un universo compartido: "Si nos dejan hacer la secuela de nuestra versión, pueden coexistir". Y es que, estas declaraciones llegan después de que hace tan solo unos días DC pusiera en marcha otra película de Constantine con Francis Galluppi, guionista y director de Evil Dead Wrath, encargado de escribir el libreto.

El proyecto se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y todavía no tiene director, reparto ni fecha de estreno anunciados. Tampoco se ha aclarado si formará parte del universo compartido de DC o tendrá una continuidad independiente. Y ahora, con el cambio de dirección de DC Studios, todo está aún más en el aire.