Constantine vuelve al cine con el director de Evil Dead Wrath... ¿Y Keanu Reeves? - WARNER BROS.

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

El universo de DC prepara el regreso de uno de sus personajes más oscuros. DC Films, el estudio encabezado por James Gunn y Peter Safran, ha puesto en marcha una nueva película de John Constantine y ha elegido a Francis Galluppi, guionista y director de Evil Dead Wrath, para escribir el libreto. El proyecto abre una nueva vía cinematográfica para el detective de lo oculto, al que Keanu Reeves dio vida en la película estrenada en 2005.

Según informa Deadline, que cita fuentes próximas al proyecto, la cinta se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Por el momento, no se han anunciado director, reparto ni fecha de estreno, y los representantes de DC Studios han declinado hacer comentarios. Tampoco se ha concretado si esta encarnación de Constantine formará parte del universo compartido de Gunn y Safran junto a las películas de Superman y Supergirl y la series Peacemaker y Linternas, o si contará con una continuidad independiente.

El encargo llega mientras Galluppi prepara su salto al cine de estudio con Evil Dead Wrath, séptima entrega de la franquicia de terror creada por Sam Raimi. El cineasta, responsable de La última parada en Arizona, desarrolló una historia original que presentó a Raimi y su equipo en 2024. Ahora, DC le confía el guion de otro personaje estrechamente vinculado a lo sobrenatural, aunque todavía no se ha confirmado que vaya a asumir también la dirección.

¿QUÉ PASA CON CONSTANTINE 2 Y KEANU REEVES?

La noticia plantea una importante incógnita sobre el futuro de Constantine 2, la anunciada continuación que contemplaba reunir de nuevo a Reeves con Francis Lawrence, director del filme original. La información de Deadline no especifica si el proyecto de Galluppi sustituye a aquella secuela, si ambos podrían desarrollarse en paralelo o si el nuevo encargo supone una reformulación. Así, por ahora no puede darse por cancelada la continuación ni por descartado el regreso de su protagonista.

Este nuevo movimiento coincide con la apuesta de DC Studios por explorar el terror en sus adaptaciones cinematográficas. Clayface, el filme sobre el villano de Batman convertido en un festín del 'body horror' ya supera los 90 millones de dólares de recaudación mundial.

Estrenada en 2005 y dirigida por Francis Lawrence, Constantine contó con Keanu Reeves al frente de un reparto que también incluía a Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Djimon Hounsou y Peter Stormare. La película, que seguía a un exorcista capaz de percibir la presencia de ángeles y demonios que ayudaba a una inspectora de policía a investigar la misteriosa muerte de su hermana gemela, recaudó 231 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones de dólares.

En televisión, Matt Ryan interpretó a John Constantine en la serie de NBC emitida entre 2014 y 2015, cancelada tras una única temporada de 13 episodios. Su encarnación del exorcista y experto en ocultismo adaptaba los cómics de Hellblazer, con una imagen más próxima al personaje original. Tras la cancelación, retomó el papel en Arrow y después en Legends of Tomorrow, donde apareció de forma regular.