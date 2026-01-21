Razzies 2026: El remake de Blancanieves lidera las nominaciones y The Weeknd y Jared Leto compiten a peor actor

Razzies 2026: Blancanieves lidera las nominaciones y The Weeknd y Jared Leto compiten a peor actor
Razzies 2026: Blancanieves lidera las nominaciones y The Weeknd y Jared Leto compiten a peor actor- DISNEY
Cultura Ocio
Actualizado: miércoles, 21 enero 2026 13:34
Seguir en

   MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

   Este jueves 22 de enero se darán a conocer las nominaciones a los premios Oscar pero, como cada año, antes de eso han salido a la luz las nominaciones de los conocidos como anti-Oscar. Así, en su 46.º edición, los Razzie o Golden Raspberry Awards, que anunciarán sus ganadores el próximo 14 de marzo, han señalado lo peor del cine de este 2025.

   Tienen el dudoso honor de liderar la lista de estas peculiares nominaciones Blancanieves, remake en imagen real del clásico de Disney protagonizado por Rachel Zegler, y La guerra de los mundos, cinta dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube, que se basa en la conocida novela homónima de H. G. Wells. Aparte de optar al reconocimiento a peor película, ambos filmes cuentan además con otras cinco candidaturas.

   Tampoco se queda corta con sus cinco nominaciones Hurry Up Tomorrow, película en la que Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, encarna a un músico atormentado, una interpretación que le ha valido al cantante competir a peor actor con nombres como Dave Bautista, Jared Leto, Scott Eastwood o el ya mencionado Ice Cube. Además, The Weeknd y su "colosal ego" están nominados a peor combo en pantalla.

   Por su parte, aquellas consideradas para el reconocimiento de peor actriz son Ariana DeBose por Este amor sí que duele, Milla Jovovich por Tierras perdidas, Natalie Portman por La fuente de la eterna juventud, Rebel Wilson por Boda letal y Michelle Yeoh por Star Trek: Sección 31.

   Esta es la lista completa de nominados a los Razzies 2025:

PEOR PELÍCULA

   Estado eléctrico

   Hurry Up Tomorrow

   Blancanieves

   Star Trek: Sección 31

   La guerra de los mundos

PEOR ACTOR

   Dave Bautista / Tierras perdidas

   Ice Cube / La guerra de los mundos

   Scott Eastwood / Doble espionaje

   Jared Leto / TRON: Ares

   Abel 'The Weeknd' Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

PEOR ACTRIZ

   Ariana DeBose / Este amor sí que duele

   Milla Jovovich / Tierras perdidas

   Natalie Portman / La fuente de la eterna juventud

   Rebel Wilson / Boda letal

   Michelle Yeoh / Star Trek: Sección 31

PEOR REMAKE O SECUELA

   Sé lo que hicisteis el último verano

   Five Nights at Freddy's 2

   Pitufos

   Blancanieves

   La guerra de los mundos

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

   Anna Chlumsky / Boda letal

   Ema Horvath / Strangers: Capítulo 2

   Scarlet Rose Stallone / Pistoleros

   Kacey Rohl / Star Trek: Sección 31

   Isis Valverde / Doble espionaje

PEOR ACTOR DE REPARTO

   Los siete enanitos / Blancanieves

   Nicolas Cage / Pistoleros

   Stephen Dorff / Boda letal

   Greg Kinnear / Off the Grid

   Sylvester Stallone / Doble espionaje

PEOR COMBO EN PANTALLA

   Los siete enanitos / Blancanieves

   James Corden y Rihanna / Pitufos

   Ice Cube y su cámara zoom / La guerra de los mundos

   Robert DeNiro y Robert DeNiro (como Frank y Vito) / The Alto Knights

   The Weeknd y su colosal ego / Hurry Up Tomorrow

PEOR DIRECTOR

   Rich Lee / La Guerra de los mundos

   Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Sección 31

   Los hermanos Russo / Estado eléctrico

   Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow

   Marc Webb / Blancanieves

PEOR GUION

   Estado eléctrico

   Hurry Up Tomorrow

   Blancanieves

   Star Trek: Sección 31

   La guerra de los mundos

Contador

Artículos Relacionados

Los 10 grandes fiascos de taquilla de 2025
Los fracasos de Jared Leto, asesino de franquicias y hacedor de memes

Contenido patrocinado