Dave Bautista dice que en Hollywood hay muchos quejicas: "No quiero oír a la gente lamentarse y gruñir"

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Dave Bautista, actor que da vida a Drax en Guardianes de la Galaxia, ha asegurado estar harto de oír a compañeros de profesión "quejarse, lamentarse y gruñir". El intérprete, que también ha aparecido en filmes como Dune o Blade Runner 2049, ambos dirigidos por Denis Villeneuve, ha afirmado, contundente, que solo quiere trabajar con gente a la que quiera y respete.

"Estoy en una edad y en un momento en el que la vida es demasiado corta", aseguró Bautista en una entrevista concedida a Collider. "Quiero trabajar con gente a la que quiero y respeto, porque me encanta este oficio. Me encanta hacer cine, y si hay gente que no quiere estar ahí, yo tampoco quiero estar ahí con ellos", sentenció.

"Estoy feliz de estar ahí. Para mí es una cuestión de amor y me apasiona", manifestó el actor. "Quiero estar ahí y quiero aprovecharlo al máximo, así que no quiero oír a la gente quejarse, lamentarse y gruñir por hacer algo que somos lo suficientemente afortunados de estar haciendo y creando", afirmó.

En una entrevista concedida a GQ el pasado año, Bautista admitió que, aunque se siente "agradecido" hacia el personaje de Drax, no le convencía la idea de que ese papel fuera su "legado". "Simplemente quiero ser un actor jodidamente bueno. Un actor respetado", afirmó, asegurando que es por ello que confía en poder volver a trabajar junto a Denis Villeneuve. "Él saca lo mejor de mí. Me ve con otros ojos, ve a la artista que quiero ser", expresó.

Además, el actor relató en una entrevista concedida a Variety el año pasado que estaba en proceso de adelgazar para así poder optar a una mayor variedad de roles. Bautista acaba de estrenar Afterburn (Zona cero), dirigida por J.J. Perry y cuyo elenco encabeza junto a Samuel L. Jackson. Los futuros proyectos del intérprete incluyen el thriller Trap House, la cinta de ciencia ficción Alpha Gang o el filme de animación Aang: The Last Airbender, donde trabajará como actor de doblaje.