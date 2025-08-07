¿Acaba de estrenar Prime Video la peor película de la historia?

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Hace pocos días desembarcó en Prime Video una nueva adaptación del clásico de H.G. Wells, La guerra de los mundos. Sin embargo, los fans no han tardado en dictaminar sentencia y consideran la cinta protagonizada por Ice Cube como una de las peores de la historia, asegurando incluso ser "la peor película" que se han echado a la cara en décadas.

La novela escrita por Wells en 1898 ha sido adaptada a la gran pantalla en diversas ocasiones, siendo la última en 2005 bajo la dirección de Steven Spielberg y con Tom Cruise como protagonista. Esta versión, dirigida por Rich Lee, cambia radicalmente el enfoque, narrando toda la acción desde la perspectiva de una pantalla de ordenador y a través de los ojos de William Radford, interpretado por el actor y artista musical Ice Cube, mientras sigue la invasión alienígena.

Como era de esperar, la audiencia no ha tardado en dar su inmisericorde opinión en redes sociales tras las ya de por sí devastadoras valoraciones de la crítica, pese a contar también en su elenco con estrellas como Eva Longoria, Clark Gregg y Andrea Savage.

"Este nuevo filme de La guerra de los mundos podría ser la peor película que he visto en años", señala un internauta.

This new #waroftheworlds movie might be the worst movie i have seen in years pic.twitter.com/CL6hGEzDy0 — Graham Mansfield (@frag123456) July 30, 2025

"La nueva película de La guerra de los mundos es jodidamente divertida. No puedo creer que sea real", afirma otro internauta, sacando el lado bueno al filme.

The new War of the Worlds movie is so fucking funny. I can't believe this is real pic.twitter.com/Dn8HsN9M0u — Quiet (@Quiet737) August 4, 2025

"Así reacciona Ice Cube ante cada tragedia en La Guerra de los Mundos", expone otro usuario con un divertido gif.

this is how ice cube reacts to every single tragedy in war of the worlds pic.twitter.com/38txTm8ouC — Fent Figglehorn (@ballstinky2) August 5, 2025

"Esta nueva versión de La guerra de los mundos es tan mala que resulta tronchante", asegura un internauta.

that new war of the worlds movie was hilariously awful pic.twitter.com/gxAHVIrbL8 — highfred (@highhfred) August 1, 2025

"Madre mía, me acabo de tragar una de las peores películas que he visto nunca. 90 minutos que parecían 6 horas. Mala actuación y toneladas de mierdas estúpidas. Este filme me cabreó de verdad. Lo vi en Prime y todavía quiero que me devuelvan el dinero", aseveró Maurice The Games Tester en X.

Holy moly, just watched one of the worst movies I have ever seen. 90 min that felt like 6 hours. Bad acting, and shit tons of stupidity, this movie actually pissed me off. I watched it on Prime and I still want my money back! #WarOfTheWorlds #waroftheworlds2025 pic.twitter.com/kTHaAdI0c9 — Maurice The Games Tester ⏩ Gamescom 2025 (@TheGamesTester) July 31, 2025

"La guerra de los mundos (2025) es históricamente mala", sentenció otro internauta.

War of the Worlds (2025) is generationally bad. pic.twitter.com/1ZSMTNRAvu — nat!!! (@frelance_queen) August 2, 2025

"Esta nueva cinta de La guerra de los mundos es la mayor basura jamás hecha, pero también lo mejor que he visto en mi vida. Joder, qué cojones", asegura un usuario, resaltando que, aun siendo horrible, se lo pasó en grande con la cinta de Ice Cube.

that new war of the worlds movie is the biggest piece of shit ever made but also the best fucking thing I’ve seen holy shit what the fuck 😂 pic.twitter.com/zJipV6D8WE — SP (@sp_2233) July 31, 2025

"La Guerra de los Mundos (2025) es la peor adaptación del material original hasta la fecha. No tenía ideas más allá del metraje encontrado e, incluso así, la película se debate por encontrar la manera de presentar escenas coherentes. Ice Cube está completamente desubicado. Quizás una de las peores películas que he visto", condena el crítico Rolo Tony.

War of the Worlds (2025) is the worst adaption of the source material to date. It had no ideas beyond the found footage approach, and even then the film is struggling to find ways to present coherent scenes. Ice Cube is so lost. Maybe one of the worst movies I’ve ever seen. pic.twitter.com/jnQbGRy9Kp — Rolo Tony (@PoorOldRoloTony) July 31, 2025

"La nueva Guerra de los mundos es comedia involuntaria de altísima categoría", afirma otro tuitero.

La nueva "War of the worlds" es comedia involuntaria de altísima categoría pic.twitter.com/xIFF2tkmrF — ruben santiago (@rubensantiago0) August 2, 2025

"Vi la nueva película exclusiva de prime, La guerra de los mundos, y ni exagero cuando digo que es de lo peor que he visto en más de 10 años. Y sí, esta es una toma real en la película", exclama un tuitero acompañando su publicación de una imagen del filme.

Vi la nueva película exclusiva de prime, La guerra de los mundo y ni exagero cuando digo que es de lo peor que he visto en más de 10 años.

Y si, esta es una toma real en la película #guerradelosmundos #icecube #waroftheworlds2025 #parati https://t.co/PUvTmXNU5H pic.twitter.com/fP54x8UsqD — Mau Cruz (@MauCruzMorgan) August 3, 2025

"Qué pedazo de mierda es La Guerra de Los Mundos 2025, lejos la peor película que he visto estos últimos años", asegura contundente una tuitera.

Que pedazo de mierda es La Guerra de Los Mundos 2025, lejos la peor película que he visto estos últimos años — Cecy (@mi_bsas_querido) August 3, 2025

"Si tienen la oportunidad de ver la nueva versión de La Guerra de los Mundos, con toda confianza, desaprovéchenla", suelta con sorna un internauta.