Los 10 grandes fiascos de taquilla de 2025

Además de los grandes éxitos comerciales como el fenómeno chino Ne Zha 2, que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial, o Zootrópolis 2 y Lilo y Stitch, que han rebasado la barrera de los 1.000 millones, la cartelera de 2025 también ha acogido películas con gran presupuesto, reparto y ambición que, sin embargo, no han transformado su potencial en ingresos.

El concepto de fracaso no se mide por superar o no el coste de producción, sino por el margen real de beneficios tras cubrir también los gastos marketing y el porcentaje que se quedan los cines. Como referencia, muchos estudios consideran que para que un largometraje sea rentable necesita recaudar en torno a 2,5 veces su presupuesto.

Esta lista, que recorre del cine de superhéroes a los remakes en imagen real de grandes clásicos animados, recopila 10 de los tropiezos comerciales más grandes de 2025.

THUNDERBOLTS

La apuesta por un equipo de antihéroes encabezado por Florence Pugh, David Harbour y Sebastian Stan y por un enfoque más adulto no bastaron para una franquicia que hace una década convertía casi cada estreno en un acontecimiento global. Los Nuevos Vengadores no salieron ilesos de su primera batalla, donde recaudaron 382,4 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 180 millones.

THE RUNNING MAN

La relectura cinematográfica de la novela de Stephen King, ya adaptada a la gran pantalla en los años 80 con Arnold Schwarzenegger, para una generación que abraza tanto a las distopías como a Glen Powell no funcionó. Dirigida por Edgar Wright (Scott Pilgrim contra el mundo) con 110 millones de dólares de presupuesto, la recaudación mundial del largometraje se quedó en 68,6 millones.

CHRISTY

Tras el fiasco de Powell, otro de los grandes fracasos del año lo ha sufrido la actriz con quien compartió pantalla en Cualquier menos tú: Sydney Sweeny. El biopic deportivo centrado en Christy Martin, figura clave del boxeo femenino en Estados Unidos, cayó por K.O. en el primer asalto con 2,09 millones de recaudación mundial frente a 15 millones de presupuesto. El proyecto se convirtió en uno de los peores estrenos de la historia para una película proyectada en más de 2000 cines.

BLANCANIEVES

Blancanieves se quedó muy lejos de ser una de las adaptaciones en imagen real de los clásicos de Disney que superan los 1.000 millones, como fue el caso de El Rey León y La Bella y la Bestia. 269 millones de dólares de presupuesto y 205,7 millones amasados a nivel mundial para la cinta dirigida por Marc Webb (The Amazing Spider-Man) y protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot.

MICKEY 17

El regreso de Bong Joon-ho, cineasta surcoreano que hizo historia con Parásitos, a la ciencia ficción anglófona fue decepcionante a nivel financiero. Con 118 millones de dólares de presupuesto, el filme protagonizado por Robert Pattinson en un papel doble recaudó 133,3 millones en todo el mundo.

TRON: ARES

Jared Leto hizo honor a su apodo de "asesino de franquicias" con una saga que, por sí sola, ya destacaba más por su imaginario visual que por su tracción comercial. Tron: Ares no fue la excepción para una franquicia cuya última entrega gozó de 180 millones de dólares de presupuesto y amasó 142,2 millones a nivel global

THE ALTO KNIGHTS

Robert De Niro asumió un papel doble en un largometraje de gánsteres que está basado en hechos reales, dirigido por Barry Levinson (Rain Man) y escrito por Nicholas Pileggi (Uno de los nuestros). Una colaboración de veteranos de Hollywood que se quedó en 10,2 millones de dólares recaudados a nivel mundial tras 45 millones de coste de producción.

M3GAN 2.0

La secuela del fenómeno viral de 2022 tenía la ventaja de ser una marca reciente con iconografía reconocible y costes mucho más discretos que los de una superproducción. No obstante, con 25 millones de dólares de presupuesto, M3GAN 2.0 alcanzó los 39,1 millones en todo el mundo, cifra que no es un descalabro comparado con otros títulos de la lista, pero sí una caída significativa respecto a los 180 millones que amasó su predecesora con 12 millones de presupuesto.

THE SMASHING MACHINE

Dwayne Johnson apostó por un drama deportivo crudo basado en la vida del luchador de MMA Mark Kerr para su renacer interpretativo. Bajo la dirección de Benny Safdie (Diamantes en bruto), las conversaciones de Oscar tras su estreno mundial en el Festival de Venecia se toparon con el despiadado ring comercial, donde el filme no rindió como se esperaba: 20,4 millones recaudados en todo el mundo con un presupuesto de 50 millones.

CONFIDENCIAL (BLACK BAG)

Pese a sus valoraciones mayormente positivas, el thriller de espionaje dirigido por Steven Soderbergh (Traffic, Ocean's Eleven) y protagonizado por Cate Blanchett y Michael Fassbender tampoco llegó a igualar su propio presupuesto: 43,9 millones de taquilla mundial frente a un coste de producción de 60 millones.