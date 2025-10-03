El brutal entrenamiento de Henry Cavill tras su lesión en el remake de Los Inmortales

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque el inicio del rodaje estaba previsto para septiembre, la producción del remake de Los inmortales, largometraje dirigido por Chad Stahelski (John Wick), se pospuso tras una lesión sufrida por su protagonista, Henry Cavill, durante la fase de preparación física. Semanas después del percance, al actor que interpretará a Connor MacLeod en el reinicio de la película de culto de los 80 que contó con Sean Connery y Christopher Lambert, ha revelado que ya ha empezado el plan de rehabilitación para llegar con fuerza al rodaje.

"Resiste. En la perseverancia, hazte fuerte", reza el pie de foto de la publicación de Instagram con la que Henry Cavill ha mostrado que está en pleno proceso de recuperación para llegar a la filmación de Los inmortales en plena forma.

En las imágenes, además de ver al intérprete tanto entrenando fuerza como en fisioterapia, Cavill aparece con una bota ortopédica en la pierna izquierda, desvelando por fin algo de la naturaleza de su lesión, que hasta ahora era una incógnita.

El protagonista de Los inmortales sufrió la lesión durante la fase de entrenamiento previa al rodaje de la película, lo que desplazó el arranque de la filmación previsiblemente hasta comienzos de 2026, lo que podría afectar a la ventana de estreno, originalmente estimada entre 2027 y 2028. Conviene recordar que un percance de esta clase afecta enormemente a la producción de un título repleto de acción que pivotará sobre duelos de espada, coreografías de peleas y escenas de riesgo de gran exigencia física, de ahí que las grabaciones no se inicien hasta que su protagonista reciba el alta médico.

La actualización de Cavill llega escasos días después de que el filme sumase a su reparto como antagonista a Jeremy Irons, ganador de un Oscar, un Emmy y un Tony, entre otros reconocimientos. El actor interpretará al líder de los Vigilantes, una orden secreta que considera a los inmortales una amenaza para la humanidad. El personaje no aparecía en la entrega original, sino de en la serie de televisión de 1992.

Además de Irons como uno de los villanos y Cavill como MacLeod, el reinicio de Los inmortales cuenta con Dave Bautista como el feroz y temible Kurgan, enemigo del protagonista, y con Russell Crowe como el espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, mentor del personaje principal. Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang completan los fichajes más recientes.

Los inmortales (1986), protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, presentaba a una raza de humanos inmortales que solo podían morir si eran decapitados por otros como ellos. El relato seguía al escocés Connor MacLeod, que había logrado llegar hasta la época actual al igual que el sanguinario Kurgan, a quien debía enfrentarse porque, como explica célebremente el filme, "solo puede quedar uno".

Estrenada hace cuatro décadas, Los inmortales dio pie a cuatro secuelas, dos series de acción real y varias derivaciones animadas y literarias. El reinicio pretende actualizar ese legado con una estética contemporánea (descrita por su director en entrevistas recientes como "John Wick con espadas") y con especial énfasis en la mitología de los inmortales, sus reglas y su historia a través de los siglos. Stahelski lleva años desarrollando la nueva etapa con la intención de construir un universo que se expanda más allá de una sola cinta.