Quentin Tarantino estalla contra Rosanna Arquette por criticar insultos racistas de Pulp Fiction: "Estaba encantada"

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Quentin Tarantino ha respondido con dureza a Rosanna Arquette, Jody en Pulp Fiction, después de que la actriz calificase de "racista" y "perturbador" el uso reiterado de la N-word (en inglés, uno de los insultos más graves dirigidos a las personas negras) en la película. El director de Kill Bill y Malditos bastardos acusa a la intérprete de oportunista al faltarle al respeto a él y a un proyecto del que estuvo "encantada de formar parte".

"Personalmente, estoy harta del uso de la N-word. La odio. No soporto que a Tarantino se le haya dado carta blanca. No es arte, es simplemente racista y perturbador", afirmó Arquette en una entrevista con The Times, donde también reconoció que Pulp Fiction es "icónica" y "una gran película en muchos sentidos". El término al que se refiere la intérprete de ¡Jo, qué noche! se escucha unas veinte veces en Pulp Fiction, pero su presencia es mayor en otros proyectos de Tarantino. Supera la treintena en Jackie Brown y rebasa el centenar en Django desencadenado.

En su réplica, Tarantino adopta un tono abiertamente agrio y vincula las declaraciones de Arquette con la repercusión mediática que han generado. "Querida Rosanna. Espero que la publicidad que estás consiguiendo después de que 132 medios distintos escriban tu nombre y publiquen tu foto haya merecido la pena a cambio de faltarme al respeto a mí y a una película de la que recuerdo perfectamente que estabas encantada de formar parte", señala el cineasta en un comunicado recogido por Deadline.

"¿Piensas así ahora? Muy posiblemente. Pero que, después de darte un trabajo y de aceptar el dinero, destroces Pulp Fiction por lo que sospecho que son razones muy cínicas demuestra una evidente falta de clase, por no hablar de honor", continúa el realizador, que defiende que "se supone que debe existir un espíritu de compañerismo entre colegas artísticos". "Pero parece que el objetivo se ha cumplido. Enhorabuena", concluye Tarantino.

No es la primera vez que el uso de la N-word en el cine de Tarantino suscita rechazo. En 1997, con motivo del estreno de Jackie Brown, Spike Lee denunció abiertamente la supuesta obsesión del director de Érase una vez en Hollywood con el término. "No estoy en contra de esa palabra, y yo la uso, pero no de forma excesiva. Y hay gente que habla así. Pero Quentin está obsesionado con esa palabra. ¿Qué quiere, que lo nombren negro honorario?", expresó el responsable de Haz lo que debas y Malcolm X. Años después, Lee volvió a cargar contra Tarantino a propósito de Django desencadenado, película que llegó a calificar de "irrespetuosa".

QUENTIN TARANTINO DEBUTARÁ EN EL TEATRO CON UNA COMEDIA DE ENREDOS

Más allá de esta nueva polémica, sigue abierta la incógnita sobre cuál será la décima y, en principio, última película de Quentin Tarantino tras descartar The Movie Critic. Por el momento, su atención se centra en una obra teatral original para el West End londinense, una comedia británica de enredos articulada en torno a un incesante juego de personajes, malentendidos, identidades falsas y situaciones disparatadas.

El estreno está previsto para 2027, aunque no se descarta que pueda adelantarse a finales de 2026. Además, Tarantino estaría ya en conversaciones con intérpretes de primer nivel para encabezar el reparto, entre ellos un Bradley Cooper, cuyo nombre suena con especial fuerza.