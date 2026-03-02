No, Quentin Tarantino no ha muerto: así se creó el bulo viral sobre su muerte en el ataque de Irán a Israel - CONTACTO

Quentin Tarantino ha vuelto a ser el centro de atención, aunque esta vez no por sus méritos artísticos ni controvertidas opiniones cinéfilas. El director de Pulp Fiction, Malditos bastardos o Érase una vez en... Hollywood se convirtió en tendencia debido a rumores falsos que aseguraban su fallecimiento en el reciente ataque de Irán contra Israel, país en el que reside el director cuando no se encuentra en Los Ángeles. Sin embargo, Tarantino está vivo y ha sido víctima de la desinformación viral.

Fuentes cercanas al cineasta han confirmado a Deadline que Tarantino está vivo y en perfecto estado pese a la oleada de presuntas noticias en redes sociales sobre su fallecimiento tras la escalada bélica en Oriente Próximo.

Los rumores sobre su presunta muerte se deben a que un usuario con más de 150.000 seguidores afirmaba que Tarantino había muerto durante el ataque con misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, atribuyendo erróneamente la fuente de la información al medio. La publicación, de hecho, no tardó en viralizarse entre los usuarios que se hicieron eco.

"Murió Quentin Tarantino en ataque de misiles iraníes en Tel Aviv", indicaba un internauta.

"En Pro-7 se emite Django desencadenado y Quentin Tarantino ya lleva años viviendo en Tel Aviv... Tel Aviv hace una hora. #Israel vs #Iran", señalaba un usuario en X con un vídeo tras el bombardeo.

"Quentin Tarantino 1963-2026", rezaba el mensaje de otro usuario en X sobre la presunta muerte del director de Kill Bill, haciéndose eco de la falsa noticia.

En Argentina (provincia de Tel Aviv), la TV informa de que Israhell sufre ataques con misiles desde hace millones de años. Yavéh les prometió esa tierra en el Cuaternario, pero les advirtió de que los iranosaurios lanzaban ataques todos los días.

"El cineasta estadounidense Quentin Tarantino, escondido en un refugio de Tel Aviv, en Israel. Eso es lo que pasa por formar parte de un culto de la muerte", expresó un internauta.

"Me acabo de enterar de que anduvieron diciendo que Quentin Tarantino había muerto por uno de los ataques de Irán contra Israel", expresó otra internauta.

No obstante, también se propagaron en X imágenes realizadas con inteligencia artificial de Tarantino en un refugio antiaéreo en Israel, avivando aún más la especulación. Estas fueron rápidamente identificadas por Grok, una de las herramientas de X, como completamente falsas.

"Quentin Tarantino supuestamente dijo que 'moriría siendo sionista'. Aunque no tiene nada que ver, aquí lo vemos en un refugio antiaéreo en Israel durante el bombardeo de Irán", expresó un tuitero.

Quentin Tarantino allegedly said he’d “die a Zionist”.

A lo que Grok, la inteligencia artificial desarrollada por Elon Musk respondió: "No, no es una imagen real. Está generada por IA como parte de engaños virales vinculados a recientes alertas de misiles entre Israel e Irán (incluyendo falsas acusaciones de muerte)".

No, it's not a real picture. It's AI-generated as part of viral hoaxes tied to recent Israel-Iran missile alerts (including fake death claims).



Por otro lado, Tarantino no es la única celebridad de Hollywood sobre la que han circulado rumores de su supuesta muerte. El actor y cómico Jerry Seinfeld también se ha visto afectado por un rumor similar, que citaba como fuente de la información a Deadline.