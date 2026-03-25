Ryan Gosling, un héroe que "ni siquiera confía en sí mismo" en Proyecto Salvación

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MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

El viernes 27 de marzo llega a los cines Proyecto Salvación, largometraje dirigido por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizado por Ryan Gosling. En esta aventura de ciencia ficción, basada en la novela de Andy Weir, el protagonista de Drive o La Land Land da vida a un profesor enviado al espacio para intentar salvar el futuro de la humanidad.

Un héroe improbable que "ni siquiera confía en sí mismo" y que en su odisea espacial entablará una también inesperada alianzada con un rocoso alienígena. Una interacción de especies con la que Gosling se enfrenta a un reto interpretativo que remite a uno de los trabajos más singulares y reivindicables de su trayectoria: Lars y una chica de verdad.

En la película de 2007, el actor da vida a un hombre solitario que mantiene una sincera relación sentimental con una muñeca y desde su interpretación debía construir una conexión emocional plenamente verosímil con ella. En el filme de 2026, ese mismo desafío reaparece con Rocky, el extraterrestre construido mediante efectos prácticos.

Aunque Lars y una chica de verdad y Proyecto Salvación transitan territorios muy distintos en términos de género y escala, la carga emocional del relato recae en ambos títulos en la capacidad de Gosling de dotar de autenticidad a su relación con un objeto inerte.

"[En Proyecto Salvación] fue mucho más fácil", reconoce Gosling en una entrevista concedida a CulturaOcio. En ella, el protagonista de La La Land y Dirve revela que la razón fundamental es que "aquí tenía a un titiritero que manejaba y dirigía el movimiento y el comportamiento de Rocky, así que tenía a alguien con quien hablar y con quien trabajar". Si en la cinta de Craig Gillespie el reto pasaba por proyectar afecto, dolor y ternura sobre un objeto inanimado, en el proyecto de Lord y Miller existía una interacción más orgánica, física y viva sobre la que apoyar cada intercambio.

UN HÉROE NACIDO DE LA VULNERABILIDAD

En su conversación con CulturaOcio, el actor también compara a su nuevo personaje con otros papeles de su filmografía sobre los que también recae una responsabilidad extraordinaria. Desde First Man (El primer hombre) hasta Blade Runner 2049 o El agente invisible, Gosling ha dado vida a figuras obligadas a moverse en escenarios en los que había mucho en juego. A diferencia de esas películas, el canadiense cuenta que en Proyecto Salvación es un hombre que no parte de la seguridad ni del control, sino de la vulnerabilidad, el miedo y la falta de fe en sí mismo.

"Es un héroe que no cree que lo sea. No es algo que le salga de manera natural. Ni siquiera confía en sí mismo", afirma Gosling. Lejos de la seguridad, la determinación o la épica que suelen definir a los personajes sobre los que depende la humanidad, su protagonista aparece marcado por la fragilidad. Esa condición es, precisamente, lo que llevó al intérprete a sentirse especialmente cerca de él. "Me sentí mucho más identificado con él que con algunos de los héroes que he interpretado antes", señala.

En ese sentido, el actor de Barbie considera que la película se articula en buena medida alrededor del proceso por el que Ryland empieza "a aprender a creer en sí mismo". Esa evolución interior, según su lectura, termina por ampliar el alcance del filme más allá de su premisa de ciencia ficción porque "anima al público a darse cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que creemos".

"El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo", reza la sinopsis de la película escrita por Drew Goddard y basada en la novela Proyecto Hail Mary de Andy Weir.