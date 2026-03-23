Proyecto Salvación ya arrasa: El filme de Ryan Gosling es el mejor estreno del año en el Box USA - SONY PICTURES

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Proyecto Salvación, el épico filme de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling, llegará a los cines españoles este 27 de marzo. Pero la cinta de Phil Lord y Christopher Miller, los responsables del Spider-verso, ya se ha estrenado en otros países, entre ellos Estados Unidos donde ha batido récords.

Según informa Variety, Proyecto Salvación ha recaudado 80,5 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines estadounidenses. Es decir, que, con esta cifra, la película de Gosling se convierte en el mejor estreno del año superando la marca de Scream 7, que amasó 63 millones de dólares en su estreno el pasado mes de febrero.

Además, la película basada en la novela de ciencia ficción de Andy Weir se ha convertido en el lanzamiento más taquillero de la historia del estudio Amazon MGM, superando el récord establecido en 2023 por Creed III, que recaudó 58 millones de dólares en su estreno.

Con estas cifras en un primer momento, las previsiones de cara a su estreno el pasado fin de semana apuntaban a que Proyecto Salvación recaudaría 65 millones de dólares a nivel nacional, aunque el flujo de críticas positivas parece haber impulsado todavía más su éxito en taquilla.

Asimismo, el filme también tuvo un buen desempeño en el resto de países, recaudando 60,4 millones de dólares en otros 82 mercados, permitiéndole alcanzar un estreno global de 141 millones de dólares. Esta adaptación de Andy Weir, autor de otras que también han saltado a la gran pantalla como The Martian, ha contado con un presupuesto de 200 millones de dólares más el coste de su campaña de marketing.

Hasta ahora, los estrenos de la compañía no han tenido el impacto esperado. El documental Melania, dirigido por Brett Ratner (El dragón rojo) y estrenado en enero, recaudó 16 millones de dólares frente a un presupuesto de 40. Por su parte, el thriller Ruta de escape, protagonizado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, tampoco alcanzó las expectativas, logrando 65 millones frente a un coste de 90 millones.

La película protagonizada por Ryan Gosling llega así en un momento clave para la compañía, que tiene previstos 13 estrenos de largometrajes para 2026. "Creemos firmemente en Proyecto Salvación, y está claro que el público también. Lo que estamos viendo en las salas -la energía, las puntuaciones a la salida, el boca a boca- es todo lo que esperábamos que esta película nos ofreciera", afirmó Kevin Wilson, director de distribución de Amazon MGM en un comunicado.

"El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Ante el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo", reza la sinopsis de la película escrita por Drew Goddard y basada en la novela Proyecto Hail Mary de Andy Weir.