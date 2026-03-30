El cambio del final de Proyecto Salvación respecto al libro, explicado:Así altera el destino de uno de sus protagonistas - SONY PICTURES

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Proyecto Salvación, película protagonizada por Ryan Gosling donde un profesor enviado al espacio y un alienígena deben investigar una amenaza cósmica que compromete el futuro de sus respectivos planetas. Basado en la novela homónima de Andy Weir, el largometraje dirigido por Phil Lord y Christopher Miller respeta en líneas generales el material original, pero presenta un cambio en su desenlace que modifica el destino de uno de sus personajes más importantes.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Aunque Proyecto Salvación es fiel al desenlace escrito en libro, donde Ryland Grace también completa su misión, salva a Rocky y acaba viviendo en Erid tras enviar a la Tierra las sondas con la solución contra los astrófagos, la película añade un epílogo ausente en el material original. Se trata de contar qué ocurrió con la humanidad y, sobre todo, con Eva Stratt, la responsable del dispositivo internacional creado para coordinar la misión a quien interpreta Sandra Hüller.

Esa decisión destaca porque buena parte de los cambios presentados por el largometraje nacen de la necesidad de sintetizar todo un libro en una película, pero no de ampliarlo. Por ejemplo, la cinta elimina o reduce varias piezas del material original, entre ellas la explicación de que la tripulación de la Hail Mary debía poseer un rarísimo gen de resistencia al coma prolongado y también el plan de cubrir el Sáhara con gigantescas placas solares para criar astrófagos a gran escala y convertirlos en combustible para la nave.

En la novela, el cierre se desarrolla por completo desde el punto de vista de Grace. Tras años viviendo en Erid, donde los eridianos le construyen un hábitat y hasta un espacio para enseñar ciencia a los más jóvenes, Rocky le comunica que su estrella ha recuperado el brillo normal. Ese dato confirma de forma indirecta que las sondas llegaron a la Tierra y que la información sobre la taumeba sirvió para frenar la amenaza, pero al lector nunca se le cuenta directamente porque la historia no abandona en ningún momento la perspectiva del protagonista.

EL GRAN CAMBIO DE PROYECTO SALVACIÓN RESPECTO AL LIBRO ORIGINAL

La película presenta ahí su principal variación. En lugar de limitarse a esa confirmación indirecta, muestra de nuevo la Tierra y revela un mundo golpeado por el enfriamiento global provocado por la pérdida de luminosidad solar, con mares helados, temperaturas desplomadas y una Eva Stratt envejecida que examina el material enviado por Grace. El filme incluso la muestra viendo uno de los vídeos de Ryland, sonriendo y colocando en su puesto de trabajo una pequeña figura fabricada con xenonita.

Este cambio también reorienta el arco narrativo de Stratt. En el libro, su destino queda en el aire cuando se plantea la posibilidad de que pague judicialmente por las medidas extremas adoptadas para sacar adelante la misión, entre ellas detener, sedar y embarcar a Ryland en la nave contra su voluntad. La versión cinematográfica, en cambio, opta por un matiz bastante más esperanzador y la presenta operativa y preparada para poner en marcha la siguiente fase de la salvación de la Tierra.

Esta modificación fue una decisión deliberada del guionista Drew Goddard. "Sinceramente, me encanta escribir a Stratt. Esta película trata, en realidad, de tres personajes. Es un triángulo entre tres personajes, y teníamos que darle su momento", explicó en una entrevista con Mashable.