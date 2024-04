Los productores de Romeo y Julieta condenan los ataques racistas a la compañera de Tom Holland

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Teatro Duke of York acogerá el estreno de una nueva versión de Romeo y Julieta. Tom Holland protagonizará el montaje basado en el clásico de Shakespeare junto a Francesca Amewudah-Rivers, quien dará vida a Julieta tras haber participado en otras obras del dramaturgo inglés. Sin embargo, la decisión de elegir a esta actriz para representar a Julieta ha traído consigo un aluvión de ataques racistas a los que han respondido de forma contundente los responsables de la obra.

El elenco de esta nueva producción de Romeo y Julieta se anunció hace una semana, confirmando al protagonista de Spider-Man como Romeo, y a Amewudah-Rivers como Julieta. Fue entonces cuando varios usuarios de internet, muchos de ellos autoproclamados como fans de Marvel, comenzaron el asedio racista contra la actriz. Esto llevó a la productora de la obra a publicar un comunicado a través de sus redes sociales condenando estas acciones.

"Esto tiene que parar", comienza el mensaje. "Estamos trabajando con un increíble grupo de artistas. Insistimos en que tienen derecho a trabajar en su arte sin tener que enfrentarse al acoso de internet", afirman los productores que prometen que continuarán "apoyando y protegiendo a todos los miembros de la compañía a toda costa", y que denunciarían cualquier abuso sufrido por sus compañeros.

"El bullying y el acoso no tienen cabida en la red, en nuestra industria o en cualquier otra comunidad. Nuestra sala de ensayos está llena de alegría, compasión y buenas personas. Celebramos el talento extraordinario de nuestros increíbles colaboradores. La comunidad de Romeo y Julieta continuará ensayando con amor y generosidad, enfocándonos siempre en la creación de esta producción", sentencia el comunicado.

NUEVO CASO DE ODIO RACISTA

Lamentablemente, el caso de Francesca Amewudah-Rivers es solo el último de los ataques racistas hacia actores de la industria por asumir papeles tradicionalmente asignados a intérpretes blancos. Halle Bailey, quien encarnó a la Sirenita en la adaptación a imagen real de 2023, ya sufrió estos comentarios racistas por una parte del público cuando se anunció su fichaje para el remake del clásico de Disney que se estreno el pasado año.

También recibió ataques racistas Ismael Cruz Córdova, actor de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder que encarnó a un elfo en la serie de Amazon Prime Vídeo o Rachel Zegler, que también fue blanco del odio tras anunciarse su fichaje como la nueva Blancanieves de Disney.

Más allá de los ataques racistas, esta nueva versión de Romeo y Julieta supone en cierta medida una vuelta a los orígenes para Tom Holland, que dio sus primeros pasos como intérprete precisamente sobre los escenarios, en el musical de Billy Elliot que protagonizó cuando era niño. Desde entonces, la estrella de Marvel no ha vuelto a actuar en un teatro. Por su parte, Amewudah-Rivers ya ha encabezado otras obras de Shakespeare como Macbeth, además de producciones teatrales como School Girls; Or, The African Mean Girls Play. Su trayectoria como actriz también incluye una comedia de televisión titulada Bad Education.

Además de Holland y Amewudah-Rivers, el elenco de la obra lo completan Freema Agyeman, Michael Balogun, Tomiwa Edun, Mia Jerome, Daniel Quinn-Toye y Ray Sesay. El director de la obra es Jamie Lloyd, quien ya capitaneó producciones teatrales como El efecto o Casa de muñecas. Romeo y Julieta verá la luz en Londres el 11 de mayo, y sus funciones se prolongarán hasta el 3 de agosto. Además, se rumorea que la obra se trasladará más adelante a las tablas de Broadway.