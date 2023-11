Jenna Ortega denuncia el racismo que sufrió como niña latina en Hollywood: "Muchos trabajos no salían por mi apariencia"

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Jenna Ortega está arrasando gracias a su rol protagonista en Miércoles, pero la actriz no siempre tuvo tanta suerte. En una reciente entrevista, la intérprete ha relatado su experiencia en Hollywood como mujer latina, asegurando que su aspecto jugó en su contra en los inicios de su carrera.

En una entrevista con Harper's Bazaar, Ortega recordó la presión que sentía al ir a audiciones cuando era más joven. "Como actriz infantil, hay dos trabajos que puedes conseguir: o eres la versión más joven de alguien o interpretas a la hija de alguien, y simplemente no había muchos actores hispanos destacados para quienes yo pudiera ser eso", explicó la estrella, de ascendencia mexicana y puertorriqueña.

"Así que muchos de los trabajos a los que iba cuando era niña no salían, porque no tenía cierta apariencia. Fue realmente difícil escuchar que algo que no podías cambiar era lo que se interponía", lamentó.

Además, en la entrevista también admitió que algunas personas con las que había trabajado "quizás no siempre velaban por mis intereses". "Cuando era niña, siempre me decían lo que debía y no debía hacer, de qué manera debería ir, qué sería lo mejor para mí", se quejó.

Esas experiencias tuvieron un impacto muy negativo en su autoestima, hasta el punto de que admitió que en algún momento quiso teñirse el pelo de rubio para parecerse a Cenicienta. Con el tiempo, recuperó la confianza y se dio cuenta de la influencia positiva que podía ser para los demás. "Pensé: 'No quiero que otras chicas jóvenes miren la pantalla y sientan que tienen que cambiar su apariencia para ser consideradas guapas o dignas'", reivindicó.

Al hablar de su experiencia en Hollywood, Ortega también se sinceró sobre "el debate y discurso sobre lo que significa ser verdaderamente latina", admitiendo que se siente avergonzada por no hablar español con fluidez. "No nací en un país de habla hispana, no he pasado mucho tiempo en México y nunca he estado en Puerto Rico, así que hay un sentimiento de no ser lo suficientemente digna para ser una representante adecuada", apuntó.