Primeras reacciones a Spider-Man: No Way Home: "Da sentido a 20 años de películas"

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Este viernes 17 de diciembre llega a los cines Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Algunos críticos ya han podido ver la cinta dirigida por Jon Watts, que parece haber obtenido unas primeras reacciones muy positivas.

"Es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Simplemente demuestra continuamente, una y otra vez, por qué Peter Parker es el personaje de ficción más grande de todos los tiempos", tuiteó Hector Navarro, reportero de Nerdist.

"Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Rinde homenaje a la perfección al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto entre humor, acción, corazón y nostalgia", aseguró el periodista especializado Scott Menzel.

Spider-Man: No Way Home is the best Marvel movie of all time. #SpiderManNoWayHome perfectly pays tribute to the legacy of Spider-Man and finds that perfect balance of humor, action, heart, and nostalgia. Fans of the web-slinger will absolutely lose their minds when they see this. pic.twitter.com/mYZ7emhkY1 — Scott Menzel (@ScottDMenzel) December 14, 2021

"Spider-Man: No Way Home no cumplió con mis expectativas, las superó. Esta película vale cada momento insoportable que tuvimos que esperar. Las imágenes, la música, el corazón, la historia, los villanos... Una creación épica. Lágrimas, escalofríos, felicidad", comentó la crítica Tessa Smith.

Spider-Man: No Way Home didn't meet my expectations, it EXCEEDED them. This movie is worth every excruciating moment we had to wait! The visuals, the score, the heart, the story, the villains.... talk about an EPIC creation. Tears, chills, happiness... #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/44FcO7IrtF — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) December 14, 2021

"Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un final emocionante y emotivo para la trilogía Homecoming, pero también un tributo inteligente, divertido y emocionante a los 20 años de películas de Spider-Man. Hilarante y desgarradora, honestamente me encantó cada segundo", señaló Erik Davis, periodista de Fandango.

I can confidently say #SpiderManNoWayHome is THE BEST live-action Spider-Man movie. A thrilling & emotional end to the “Homecoming” trilogy, but also a smart, fun & exciting tribute to 20 years of Spider-Man movies. Both hilarious & heartbreaking, I honestly loved every second. pic.twitter.com/8xpqbTNgfz — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

Germain Lussier de Gizmondo calificó el filme de "inmensamente satisfactorio". "Llorarás lágrimas de felicidad, lágrimas de tristeza y te animarás en la sala. La parte central es un poco torpe porque hay muchos personajes, pero el tercer acto es muy dinámico, divertido y poderoso y lo compensa con creces", agregó.

"Spider-Man: No Way Home sorprendentemente funciona al mantenerse enfocada en el Spider-Man de Tom Holland. Está repleta de fan service y vale la pena casi 20 años de películas, pero sobre todo es divertida y, a menudo, extremadamente emotiva", dijo Alex Zalben de Decider.

#SpiderManNoWayHome shockingly works by keeping focused on Tom Holland's Spider-Man, front and center. It's still packed with fan service and pays off nearly 20 years of movies; but most of all it's funny, fun, and often extremely emotional. Stay spoiler free as long as possible. — Alex Zalben (@azalben) December 14, 2021

"Si alguna película de este año se diseñó de arriba a abajo para ser vista en un cine con público, esa es Spider-Man: No Way Home", opinó Adam B. Vary de Variety.