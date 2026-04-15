Tom Cruise, irreconocible como un multimillonario barrigón amante de los gatos en Digger: "Me ha llevado 40 años" - WARNER BROS_CHRISTOPHER KHOURY- ZUMA PRESS-CONTACT

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Digger, comedia protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu, el oscarizado director de Birdman y El renacido, llegará a los cines el 2 de octubre de este 2026. Meses después del breve primer vistazo al filme, los asistentes a la CinemaCon han podido ver de forma exclusiva un tráiler que muestra al actor de Misión Imposible como un excéntrico multimillonario barrigón y con tupé, amante de los gatos.

"Me ha llevado 40 años poder calzar las botas de Digger Rockwell", reveló Cruise al presentar el adelanto, según recoge Variety. Tal y como señala el medio estadounidense, el intérprete encarna en la peculiar comedia a un magnate petrolero cuya empresa podría haber provocado un desastre ecológico susceptible de desencadenar además el conflicto nuclear.

"Si no podemos controlar el curso de la naturaleza, lo único que importa es quién tiene las agallas para ganar esta guerra", expresa el personaje de Cruise en un momento dado del tráiler. La cinta también cuenta con John Goodman, que da vida al presidente de los Estados Unidos y exige a Digger que arregle el desaguisado del que es responsable.

El avance muestra imágenes de Cruise (que presenta un marcado acento sureño) deambulando por su mansión con su barriga cervecera al aire y el escaso pelo blanco peinado en forma de tupé, acariciando a un gato moribundo. Otras imágenes se centran en aviones de combate o casquetes polares derritiéndose.

IÑÁRRITU ALABA LA AUDACIA DE CRUISE Y SU "NÚMERO EN LA CUERDA FLOJA"

"Sabemos que [Cruise] es intrépido: las acrobacias, los aviones, los saltos", expuso Iñárritu durante la CinemaCon, remarcando que "encarnar a este personaje es otro tipo de intrepidez". El cineasta continuó elogiando su actuación, describiéndola como un "número en la cuerda floja".

Por su parte, Cruise contó que era un gran admirador del director desde que viera Amores perros y que ambos empezaron a hablar de una posible colaboración siete años atrás.

"Me lo pasé genial en la CinemaCon viendo a tantos amigos. ¡El año ya ha empezado de maravilla para el cine, y estoy deseando ver todas las películas que nos esperan en los próximos meses, fruto del trabajo y el talento de tantos artistas!", escribió más tarde el intérprete de Top Gun o Jerry Maguire en sus redes sociales.

I had a lot of fun at CinemaCon seeing so many friends. The year has already gotten off to a great start for cinema, and I'm looking forward to all the films still to come in the year ahead from countless hardworking and talented artists!



1/3 pic.twitter.com/JqDeYJE7ny — Tom Cruise (@TomCruise) April 15, 2026

"Hoy, mi querido amigo Alejandro G. Iñárritu y yo nos lo hemos pasado genial compartiendo nuestro avance de DIGGER. ¡Estamos deseando compartir esta película con el mundo en octubre y formar parte de lo que va a ser un año tan especial para el cine!", añadió el actor, compartiendo imágenes del evento.

UNA APUESTA ARRIESGADA POR PARTE DE WARNER BROS

Con un significativo presupuesto estimado de 125 millones de dólares, Digger supone una arriesgada apuesta por parte de Warner Bros. A pesar de haber contado en el último año con el éxito de Los pecadores o el triunfo en los Oscar (donde la cinta de Ryan Coogler también se hizo con varios galardones) de Una batalla tras otra, la productora ha sufrido sonoros fracasos como ¡La novia!, Mickey 17 o Joker: Folie à Deux.

Aparte de con Cruise y Goodman, Digger cuenta en su reparto con Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed y Emma D'Arcy, entre otros. El guion lo firman el propio Iñárritu junto a Sabina Berman, Nicolas Giacobone y Alexander Dinelaris.