Escucha Dream As One, el tema de Miley Cirus para Avatar: Fuego y ceniza

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre aterrizará en los cines Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la descomunal saga de ciencia ficción creada por James Cameron. Dream As One, el tema compuesto en exclusiva por Miley Cyrus para la película como parte de su banda sonora, ya está disponible en las principales plataformas online.

Así, los usuarios de Spotify, Amazon Musica y Apple pueden escuchar, antes del lanzamiento en salas de Avatar 3, esta canción interpretada por Cyrus, que sonará en los créditos finales del filme. "Me siento profundamente agradecida de poder apoyar Avatar: Fuego y ceniza con una canción original que compuse junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt", expresó Cyrus a finales de octubre en Instagram, acompañando su publicación de un fragmento de la canción.

"Haber experimentado en carne propia lo que significa el fuego y renacer de las cenizas hace que este proyecto tenga para mí un significado profundamente significativo", añadió Cyrus. "Gracias, Jim, por darme la oportunidad de transformar esa experiencia en música sanadora. Los temas de la película -unidad, curación y amor- conectan profundamente conmigo, y poder formar parte, aunque sea en un pequeño rincón que la familia de Avatar ha creado, es un verdadero sueño hecho realidad", finalizó.

Por otra parte, la banda sonora de Avatar: Fuego y ceniza, que cuenta con una partitura compuesta por el ganador de un Grammy en 1997, Simon Franglen, tendrá su lanzamiento el 12 de diciembre.

"Con Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron transporta al público de vuelta a Pandora en una nueva y envolvente aventura con Jake Sully (Sam Worthington), el marine convertido en líder Na'vi, la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully", reza la escueta sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Cameron y con una duración de 3 horas y 15 minutos, esta tercera entrega de Avatar también incluirá en su reparto a Sigourney Weaver, CCH Pounder y Bailey Bass, así como la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. Además, Kate Winslet regresará como Ronal y David Thewlis dará vida a Peylak, el líder de los Wind Traders.