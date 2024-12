Todo sobre La Odisea, el descomunal proyecto de Christopher Nolan

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Desde que se diera a conocer el nuevo proyecto de Christopher Nolan con Universal, han abundado los rumores y especulaciones sobre el género y la trama de la película... los cuales se vieron desmentidos cuando, hace unos días, al fin se revelaba que la cinta sería una adaptación de La Odisea. Así, aunque todavía quedan casi dos años para que el filme llegue a las salas, el 17 de julio de 2026, cada vez son más los detalles que se conocen del mismo.

"La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea, es una mítica epopeya de acción rodada en todo el mundo con la nueva tecnología IMAX", desvelaba recientemente Universal en su cuenta de X, antes Twitter, poniendo fin así a la principal incógnita que rodeaba al filme.

