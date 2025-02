Robert Downey Jr. como Poseidón, el sueño de Christopher Nolan para su Odisea

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

La Odisea, la nueva y ambiciosa película de Christopher Nolan con Matt Damon en el papel de Odiseo (Ulises) como protagonista, llegará a los cines el 17 de julio de 2026. Según nuevas informaciones, el británico también intentó fichar a Robert Downey Jr., con quien ya trabajó en Oppenheimer, para que interpretase el papel del dios Poseidón en la película.

Daniel Ritchman ha comentado en su Patreon que Nolan tanteó a Downey Jr., quien se llevó el Oscar por su interpretación de Lewis Strauss en Oppenheimer, para ser el dios griego Poseidón en La Odisea. Sin embargo, añade que, debido a la apretada agenda y el compromiso del actor con Vengadores: Doomsday, no pudo embarcarse en el filme que el realizador rodará con la nueva tecnología IMAX a su disposición.

⚡ #ChristopherNolan Working on #TheOdysseyand Planning Next Epic!



Insider Daniel Richtman reports that Nolan aims for historical accuracy in The Odyssey, favoring practical effects over CGI.



He considered Robert Downey Jr. for Poseidon, but RDJ is busy with #AvengersDoomsday. pic.twitter.com/yRbneOu2QT