Kirsten Dunst se une a Sydney Sweeney en la secuela de La asistenta - CONTACTO

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Kirsten Dunst se ha unido a Sydney Sweeney en la secuela de La asistenta. La película adaptará El secreto de la asistenta, el segundo libro de la trilogía escrita por Freida McFadden.

"Es un privilegio trasladar a la pantalla el próximo capítulo de La asistenta junto a Kirsten Dunst. Es un icono", afirmó la presidenta de Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, en un comunicado recogido por Deadline.

"Su carrera demuestra una versatilidad extraordinaria y un coraje sin límites. Frente a la siempre magnética Sydney Sweeney, será una fuerza electrizante en un mundo donde nada es nunca exactamente lo que parece", añadió.

El secreto de la asistenta volverá a contar con Paul Feig como director, mientras que Rebecca Sonnenshine, guionista del anterior filme, firmará el libreto de esta nueva película. La trama verá a Millie, el personaje de Sweeney, aceptando un trabajo como empleada doméstica en casa de una mujer a la que nunca se le permite ver, solo para descubrir la verdad que se esconde tras esa puerta cerrada, una verdad que amenaza con sacar a la luz secretos mucho más oscuros que los suyos propios.

Estrenada el pasado enero, La asistenta recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras tanto de la carrera de Sweeney como de Feig. Además de Dunst y Sweeney, quien también regresa en El secreto de la asistenta es Michele Morrone, retomando su papel de Enzo.

Tanto Feig como Sweeney, junto a Laura Fischer, son los productores de la película, mientras que Kaylee McGregor será su coproductora. Carly Elter, junto a Alex Young, son los productores ejecutivos.

Por su parte, Dunst, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto en 2022 por su interpretación en el western de Jane Campion para Netflix, El poder del perro, también se ha unido a Jason Momoa en Una película de Minecraft 2. La actriz dará vida a Alex en la película, personaje que los jugadores pueden escoger en el videojuego. Su aparición en la saga ya se había adelantado en la escena post-créditos de la primera entrega.

El filme, que volverá a estar dirigido por Jared Hess y contará, además, con el regreso de Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge, tiene previsto su estreno en cines el 23 de julio de 2027.