Primeras imágenes de Ray Gunn, lo nuevo del director de Los Increíbles o Ratatouille que se estrenará en Netflix

RAY GUNN PRIMERAS IMÁGENES - NETFLIX

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Ray Gunn, la nueva película del guionista y director Brad Bird (Los Increíbles, Ratatouille) llegará a Netflix a finales de este año. La plataforma ha publicado las primeras imágenes de la cinta que, en su versión original, contará con las voces de estrellas de la talla de Sam Rockwell, Scarlett Johansson y Tom Waits.

Lo nuevo de Bird presenta al detective privado Raymond Gunn, al que pondrá voz Sam Rockwell, el ganador del Oscar por su trabajo en Tres anuncios en las afueras. En estas primeras imágenes, Gunn aparece junto a su compañero extraterrestre Ray (Tom Waits) echando un trago en su despacho.

Ambientada en la gigantesca ciudad de Metropia en un futuro alternativo visto desde 1939, Ray Gunn sigue a un detective que se verá involucrado en un caso que incluye extraterrestres, asesinato y una superestrella llamada Venus Nova (Scarlett Johansson). Otra de las imágenes publicadas por Netflix, muestra al personaje de Johansson en un retrato donde Gunn se ve reflejado.

RAY GUNN, a new original animated film from writer-director Brad Bird (The Incredibles, Ratatouille), is coming soon to Netflix.



Starring Sam Rockwell, Scarlett Johansson, and Tom Waits.



Set in the gigantic city Metropia in an alternate future as seen from 1939, private eye… pic.twitter.com/LfxvZcR8Gw — Netflix (@netflix) April 9, 2026

Según ha informado Netflix, Brad Bird ha estado trabajando en la idea de Ray Gunn desde antes de su debut como director con El gigante de hierro en 1999. El cineasta, ganador de dos Oscar por Los Increíbles y Ratatouille, ha comentado que "ha sido todo un reto crear algo nuevo y producirlo a gran escala". "Me alegró mucho de que Netflix viera potencial en este proyecto", añade Bird.

Scarlett Johansson asegura que está "deseando que el público vea esta extraordinaria animación, única en su género". "Tener la oportunidad de colaborar con Brad Bird es un hito en mi carrera. He admirado su trabajo toda mi vida", explica la actriz.

"En Metropia, una ciudad gigantesca en un futuro alternativo visto desde 1939, el detective privado Raymond Gunn (Sam Rockwell) se ve envuelto en un caso que involucra extraterrestres, un asesinato y una estrella multimedia llamada Venus Nova (Scarlett Johansson)", adelanta la sinopsis de Ray Gunn.