Scarlett Johansson, Cate Blanchett y más de 700 artistas, contra la IA: "Robar nuestro trabajo no es innovación"

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Joseph Gordon-Levitt y más de 700 artistas, escritores y profesionales del sector creativo se han unido a una nueva campaña anti-IA. La iniciativa, impulsada por Human Artistry Campaign, pone el foco en las compañías tecnológicas que, según denuncia el movimiento, estarían explotando material protegido por derechos de autor sin permiso, retribución ni transparencia.

"Artistas, escritores y profesionales del sector creativo de todo tipo se unen con un mensaje simple: robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es un robo, simple y llanamente", defienden los cientos de firmantes de un comunicado que no busca únicamente salvaguardar intereses individuales, sino proteger al conjunto del sector del entretenimiento estadounidense, que "sostiene millones de empleos, impulsa el crecimiento económico y proyecta poder cultural a nivel global".

La carta acusa a distintas compañías tecnológicas y desarrolladores de IA de beneficiarse del rastreo y copia de obras protegidas por derechos de autor sin respetar la legislación vigente en esta materia. "La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo. Pero, en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las mayores compañías tecnológicas, muchas respaldadas por capital riesgo y otros financiadores, están utilizando el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin atender a la ley de derechos de autor", denuncia el documento.

"Existe una forma mejor. A través de acuerdos de licencia y colaboraciones, algunas compañías de IA han optado por la vía responsable y ética para obtener los contenidos y materiales que desean utilizar", continúa el texto, que reivindica que "es posible tenerlo todo. Podemos contar con una IA avanzada, que evolucione con rapidez, y garantizar que se respeten los derechos de los creadores".

Johansson ya ha alertado en múltiples ocasiones sobre los riesgos de la IA, especialmente por la recreación de su persona sin su consentimiento. En noviembre de 2023 emprendió acciones legales contra una aplicación basada en IA que usó su nombre y su imagen en un anuncio online sin permiso, y en febrero de 2024 denunció la circulación de un vídeo viral en el que una versión generada por IA de ella aparecía protestando por publicaciones antisemitas de Kanye West. Además, en mayo de 2024 cargó contra OpenAI por el uso de una voz "inquietantemente similar" a la suya para una voz de ChatGPT.

Por su parte, Blanchett también se ha mostrado partidaria de la cautela ante esta tecnología y defendió la necesidad de debatir su impacto. "Creo que es realmente importante hablar de cualquier tecnología nueva. Creo que debemos ser muy cautelosos con ella, porque la innovación sin imaginación es algo muy, muy peligroso", explicó.

En paralelo, tanto Blanchett como Gordon-Levitt ya figuraron entre los firmantes de una carta abierta suscrita por más de 400 profesionales de Hollywood dirigida a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, en la que se pedía no debilitar las protecciones del copyright ante la presión de empresas de IA.