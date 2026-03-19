Disney pone fecha a Lilo y Stitch 2 y Los Increíbles 3 - DISNEY

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Disney ha anunciado la fecha de estreno a dos de sus próximas y esperadas producciones: la secuela en imagen real de Lilo y Stitch y Los Increíbles 3. La Casa del Ratón ha añadido ambos filmes a su calendario de lanzamientos para verano de 2028.

La secuela en imagen real de Lilo y Stitch llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, tras la tercera entrega de Los Increíbles, que verá la luz el 16 de junio, según ha anunciado Josh D'Amaro, el nuevo CEO de Disney, en una reunión con los accionistas este pasado miércoles, tal y como recoge Variety.

Los Increíbles 3 estará dirigida por Peter Sohn (Elemental), lo que supone la primera entrega de la saga iniciada por Pixar en 2004 que no contará con Brad Bird al frente de la dirección. Por ahora, se desconocen los detalles sobre la trama que traerá de vuelta a los superhéroes formados por el matrimonio de Bob y Helen Parr junto a sus hijos.

Tras el éxito de la primera cinta, que amasó 630 millones de dólares en todo el mundo, su tardía secuela llegó a los cines en 2018, con Bob, Helen y sus vástagos, también con poderes e identidades secretas, intentando llevar una vida normal hasta que intentan restaurar la confianza perdida de la gente en los superhéroes. Esta segunda entrega superó al filme original, recaudando un total de 1.240 millones de dólares a nivel global.

En el caso de la secuela en imagen real de Lilo y Stitch, Disney todavía no ha compartido detalles sobre su reparto, quién la dirigirá o su trama. Todo lo que se sabe hasta el momento es que Chris Sanders, quien coescribió y dirigió la cinta de animación de 2002, será su guionista y pondrá voz nuevamente al hilarante alienígena azul.

El filme original seguía a una adorable criatura extraterrestre de color azul que se estrella en Hawái y termina siendo adoptada por una niña pequeña y su hermana mayor. A partir de entonces, con su fe total en el amor, Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el alienígena nunca pensó tener: un hogar.

Por otro lado, la primera entrega del remake en imagen real del filme de animación de Disney se estrenó el pasado año, con Dean Fleischer-Camp como director. Protagonizada por Maia Kealoha, quien daba vida en ella a la entrañable Lilo, la cinta se convirtió en una de las tres películas de Hollywood que superaron en 2025 la barrera de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.