The White Lotus 3x05 sorprende con el cameo de un ganador del Oscar y su radical monólogo sobre sexo

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

El episodio 5 de la temporada 3 de The White Lotus ya ha llegado a Max. El capítulo continúa la historia Rick (Walton Goggins) y da más detalles sobre los motivos de su viaje a Tailandia, donde se encuentra con un amigo interpretado por un actor ganador del Oscar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Rick viaja a Bangkok buscando al hombre que mató a su padre y allí se encuentra con su amigo, encarnado por Sam Rockwell. El personaje revela que se mudó al país y pasaba "mil noches teniendo sexo con mujeres al azar", hasta que un día pensó: "Tal vez lo que realmente quiero es ser una de estas chicas asiáticas".

"Así que publiqué un anuncio... Encontré a un tipo que se parecía mucho a mí. Me puse lencería y perfume, tenía el aspecto de una de esas chicas. Pensé que estaba bastante atractivo", relata, además de confesar cómo, algunas noches, tres o cuatro hombres mantenían relaciones con él y que, al mismo tiempo, contrataba a una chica asiática para que simplemente se sentara y mirara. "La miraba a los ojos mientras algún tipo me estaba follando y pensaba: Soy ella, y me estoy follando a mí mismo".

Rick se queda desconcertado qué decir mientras el personaje de Rockwell continúa contando cómo esa experiencia lo llevó a descubrir el budismo y a querer bajarse del "carrusel interminable de lujuria y sufrimiento".

Cabe destacar que Rockwell es pareja de Leslie Bibb, que en la tercera temporada de la serie da vida a Kate, una de las tres amigas del grupo que completan Lauria (Carrie Coon) y Jaclyn (Michelle Monaghan).

Rockwell ha participado en producciones como Moon, Jojo Rabbit, Siete psicópatas o El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Además, en 2018 ganó el Oscar a mejor actor de reparto por Tres anuncios en las afueras.