Esta es la primera referencia oficial al Doctor Doom en el UCM dentro de Los 4 Fantásticos

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegará a las salas el 25 de julio. A tan solo unos días para su estreno, Marvel ha lanzado la primera referencia oficial al Doctor Doom en el UCM con una imagen promocional de la cinta dirigida por Matt Shakman.

La imagen en cuestión pertenece a una página publicitaria incluida en la revista People, donde se invita a los lectores a comprarse su propia unidad H.E.R.B.I.E., es decir, el robot que asiste a Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y su familia.

En la parte inferior del anuncio se especifica que una de las funciones incluidas en la réplica de juguete del simpático robot de Los 4 Fantásticos, que solo existe dentro del filme, es su infalible sistema de alerta. "Haga su pedido ahora y le regalamos una prueba gratuita de 30 días de nuestra avanzada alarma Doom Detection", se lee en la descripción de la imagen.

¿DOOM? 👀

Este promocional de H.E.R.B.I.E hace lo que posiblemente sea la primera referencia a DOOM en el MCU:



“¡Pidalo ahora y te regalamos una prueba gratuita de 30 días de nuestro sistema de alerta temprana "DOOM Detection!” pic.twitter.com/SkVIMOJzdj — Uncharted Robbie (@UnchartedRobbie) July 13, 2025

Es bastante posible que tan solo se trate de un simpático guiño de la Casa de las Ideas al más antiguo enemigo de Los 4 Fantásticos, el Doctor Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr. en Vengadores: Doomsday y cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026. Sin embargo, esta es la primera vez que se alude al villano en cualquier material promocional por parte de Marvel en el UCM y, dicho sea de paso, también en Primeros pasos.

No obstante, Shakman aclaró que el temido tirano no sería parte de la trama. "Doom no forma parte de mi película y, por lo tanto, no es mi responsabilidad", confesó a Empire el pasado mes de junio.

Pero cabe la posibilidad de que el director estuviese jugando al despiste. Especialmente porque no hace mucho se filtraron en Reddit los detalles de la trama de Primeros pasos, los cuales destapaban que la escena postcréditos mostrará a Víctor Von Doom.

En ella, Sue Storm/la Mujer Invisible le está leyendo un libro a su hijo Franklin Richards. Se levanta para ir a buscar otro y, cuando regresa, se encuentra con una figura encapuchada: el Doctor Doom, aunque sin mostrar su rostro. En una mano sostiene su icónica máscara y, en la otra, a un Franklin inconsciente.

Sin embargo, hasta el momento, ni Marvel ni Kevin Feige se han pronunciado al respecto, de modo que, por ahora, para descubrirlo habrá que esperar a que la cinta de Matt Shakman llegue a los cines.

"Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático Heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal", reza la sinopsis oficial.