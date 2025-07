El director de Los 4 Fantásticos confirma la variante de la Tierra de la película y sus cuatro villanos

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

El 25 de julio llegará a los cines Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Matt Shakman, su director, ha confirmado cuál es la Tierra Marvel en la que se sitúa el filme y la llegada de nuevos villanos. Según informa ComicBookMovie, durante una proyección exclusiva de 30 minutos con el elenco de la película en Londres -a la que asistió el medio-, Shakman expuso que Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y su familia pertenecen a la Tierra-828.

La elección de esta designación, sin embargo, no es en absoluto casual. Todo apunta a que se trata de un homenaje de Marvel Studios al creador de Los 4 Fantásticos, Jack Kirby, quien nació un 28 de agosto -el octavo mes del año- de 1917.

En cuanto al adelanto respecta, el medio asegura que Primeros pasos tendrá a un peligroso e infame cuarteto de villanos asociados a la familia más querida de la Casa de las Ideas.

Estas nuevas amenazas son: Philipp Masters, A.K.A. el Amo de las marionetas; el enigmático Julius, más conocido comúnmente como el Pensador Loco; Esteban Corazón de Ablo, alias Diablo; y, por último, Bentley Whitman, también llamado el Mago. Además, en la película también hará su irrupción uno de los supersimios de Ivan Kragoff/el Fantasma Rojo.

Además, ya circulan en Internet unos nuevos posters de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, inspirados en las producciones de los años 60, época en la que se ambienta el filme retro-futurista de Shakman.

The Fantastic Four First Steps!



I had an absolute blast working on a poster for this film. It was a great chance to inject some old school vintage movie poster vibes. @cineworld will have prints available for people that book tickets! pic.twitter.com/emrEAvYyEM