¿Recuperará Marvel a otro gran villano del UCM en Vengadores: Doomsday o Secret Wars?

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday y Secret Wars tienen previstos sus respectivos estrenos para el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027. Las informaciones más recientes sugieren que, además del Víctor Von Doom de Robert Downey Jr. como gran antagonista, Marvel planea recuperar a otro villano emblemático en una de estas dos entregas de la franquicia vengadora.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en su cuenta de X, Thanos regresará en uno de los futuros proyectos del UCM. Esto ha llevado a los fans a barajar que el regreso del Titán Loco se produzca en Vengadores Doomsday o Secret Wars.

That's the thing with comics the villains always come back. Also guess what, Thanos is coming back too! pic.twitter.com/BZ2QxxRECN