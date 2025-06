Pedro Pascal aviva las especulaciones sobre Los 4 Fantásticos 2

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegará a los cines el próximo 25 de julio, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach dando vida a la familia más querida del universo Marvel. Cuando falta poco más de un mes para su lanzamiento, nuevas informaciones indican que la Casa de las Ideas se encuentra ya trabajando en su secuela. Además, Pedro Pascal, quien encarna en la cinta de Matt Shakman a Reed Richards/Mr. Fantástico, ha alimentado aún más tal posibilidad.

Según Variety, entre los muchos proyectos que Marvel tiene en marcha, como Black Panther 3 -de la que, por ahora, solo se sabe que contará con la participación de Denzel Washington- o la película de Blade, también está en desarrollo la secuela de Los 4 Fantásticos. Por otro lado, Pascal ha avivado todavía más que así sea, ya que le ha dado "me gusta" en Instagram a este supuesto plan para una segunda entrega de la familia más querida de la Casa de las Ideas.

Pedro Pascal has liked an Instagram post that stated Marvel Studios may be developing a sequel to ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’. pic.twitter.com/ZgPrRYpoup