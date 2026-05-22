Primera imagen de La resurrección de Cristo, la secuela de La Pasión de Mel Gibson que retrasa su estreno - LIONSGATE

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Mel Gibson ha revelado el primer vistazo de La resurrección de Cristo, la secuela dividida en dos partes de La pasión de Cristo, aunque la imagen ha llegado acompañada de un importante cambio en el calendario de estreno. La nueva epopeya bíblica del cineasta, que ha terminado su rodaje tras 134 días de grabaciones en Italia, llegará más tarde de lo previsto.

Lionsgate ha confirmado dos nuevas fechas de estreno para los largometrajes del director de Braveheart y Apocalypto. La resurrección de Cristo: Parte 1 ya no se estrenará el 26 de marzo de 2027, sino el 6 de mayo de ese mismo año, mientras que la Parte 2 pasa del 6 de mayo de 2027 al 25 de mayo de 2028.

De este modo, ambas entregas, que en España llegarán a los cines de la mano de Diamond Films, aterrizarán en las salas coincidiendo con el Día de la Ascensión, festividad cristiana que conmemora la subida de Jesucristo al cielo. El rodaje ha finalizado oficialmente, y la producción concluyó antes de lo previsto tras 134 días de filmación en Italia, en ciudades como Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera.

En la imagen difundida se ve al actor finlandés Jaakko Ohtonen caracterizado como Jesús, con túnica de época y larga melena, situado en primer término sobre una ladera montañosa. Tras él avanza un numeroso grupo de personas, a modo de comitiva o multitud de seguidores. Ohtonen toma el relevo de Jim Caviezel como Jesús más de dos décadas después del estreno de La pasión de Cristo.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST: PART ONE - coming to theaters May 6, 2027. pic.twitter.com/eFXZu8qxzt — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) May 21, 2026

La resurrección de Cristo funciona como continuación directa de La pasión de Cristo, que seguía a Jesús de Nazaret y a María Magdalena, encarnada por Monica Bellucci, durante las últimas 12 horas antes de la crucifixión. La nueva entrega, como indica su título, se centrará en la resurrección de Jesucristo, y Gibson definió los guiones, escritos junto a Randall Wallace, como "un viaje ácido" y aseguró que "nunca" ha leído "nada igual".

El reparto principal estará encabezado por Ohtonen y Mariela Garriga, que asumirá el papel de María Magdalena. Junto a ellos figuran Pier Luigi Pasino como Pedro, Kasia Smutniak como María, Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato y Rupert Everett en un papel pequeño, pero importante, todavía por revelar.

El cambio de elenco respecto a La pasión de Cristo responde, según las informaciones publicadas sobre la producción, a la propia continuidad temporal del relato, ambientado apenas tres días después de la crucifixión, mientras que han transcurrido más de dos décadas desde el estreno de la película original.

GIBSON SUBRAYA LA AMBICIÓN DEL PROYECTO

Gibson ha señalado que ha podido llevar la historia a la pantalla "exactamente" como la había imaginado, subrayando el carácter personal de un proyecto que arrastra desde hace más de 20 años. "Estoy profundamente agradecido a mi increíblemente talentoso reparto y equipo por haber volcado el corazón en esta producción", asegura el director en un comunicado, donde añade que "esta película representa una parte fundamental del trabajo de mi vida y me ha exigido todo como cineasta y como artista".

"Para mí, esto es mucho más que una película. Es una misión que he llevado conmigo durante más de 20 años para contar la que considero la historia más importante de la historia de la humanidad", afirma el responsable de Hasta el último hombre.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, ha elogiado la ambición del proyecto y la visión de Gibson al frente de la producción. "Mel es un verdadero visionario, con una mirada artística para la escala y el instinto de un narrador para la verdad emocional", indica Fogelson, que sostiene que "cada imagen que hemos visto del rodaje parece una obra maestra pictórica cobrando vida".

"Hay muy pocos directores capaces de manejar un espectáculo épico a este nivel y, al mismo tiempo, aportar tanta profundidad y convicción", continúa Fogelson, que anticipa que "Mel ha creado una película de una ambición extraordinaria que el público de todo el mundo lleva más de 20 años esperando experimentar".

La primera película fue uno de los mayores fenómenos comerciales del cine religioso. La pasión de Cristo recaudó 370,7 millones de dólares en Norteamérica y 610 millones en todo el mundo con un presupuesto de 30 millones. Durante veinte años fue la película con calificación R más taquillera en la taquilla norteamericana, récord no que perdió hasta 2024 frente a Deadpool y Lobezno, que amasó 636,7 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá.