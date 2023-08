Primera imagen del remake del El Vengador Tóxico con Peter Dinklage

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Si hay un remake que suscita auténtica curiosidad, ese es el del Vengador Tóxico con Peter Dinklage como protagonista. Y de cara su estreno mundial en el Fantastic Fest, ya ha salido a la luz una primera y enigmática imagen de esta nueva versión del clásico de Troma.

Fue en 2020 cuando se dio a conocer la noticia de que Dinklage, actor que interpretó a Tyrion Lannister durante las ocho temporadas de Juego de Tronos, sería el encargado de protagonizar la nueva versión del Vengador Tóxico, que estaría escrita y dirigida por Macom Blair, ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de cine de Sundance en 2017 por el filme Ya no me siento a gusto en este mundo.

El remake, quinta entrega de la saga, servirá como nuevo punto de partida de la película original y en ella el actor dará vida a Winston, un discapacitado bedel que trabaja en el gimnasio Garb X.

Sin embargo, todo cambiará cuando le diagnostiquen una enfermedad terminal para la que necesita un tratamiento que su codicioso jefe no está dispuesto a cubrir. Será entonces cuando planeará robarle a la empresa para la que trabaja. Desafortunadamente, nada sale como planea y acabará cayendo en unos peligrosos vertidos tóxicos que lo convertirán en un monstruo desfigurado que se valdrá de su nueva condición para vengarse de aquellos que lo han convertido en el Vengador Tóxico.

Anunciada como parte de la programación del Fantastic Fest, el festival de cine de género que se celebra del 21 al 28 de septiembre en Austin, Texas, la película ya ha lanzado su primera imagen oficial.

Así, sin llegar a revelar su desfigurado rostro, puede entreverse a Dinklage ya convertido en el héroe de la Troma por cuyas venas ya no corre sangre, sino radioactividad mientras se mueve por una gran humareda dispuesto a esgrimir su legendaria fregona con la que impartirá su propia justicia, empezando por echar abajo el gimnasio en el que trabajaba.

Let’s start with the headline grabbers. Opening night: THE TOXIC AVENGER. Peter Dinklage wields the mop. Jacob Tremblay, Taylour Paige, Elijah Wood and Kevin Bacon rule. Macon Blair directs. @legendary produces. FF audiences flip. pic.twitter.com/GUsjUq8bOI