Primera imagen oficial de Mortal Kombat 2

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

La violenta y sangrienta secuela de Mortal Kombat llegará a los cines el 24 de octubre de 2025. Mientras tanto, a modo de aperitivo, su guionista y cocreador, Ed Boon, ha lanzado la primera e imponente imagen oficial de la película.

Los seguidores de la franquicia esperaban que, durante la pasada Comic-Con de San Diego, saliese a la luz un adelanto de Mortal Kombat 2. Para su decepción, no fue así, lo que no significa que los responsables del filme se hayan olvidado de sus fans. A través de su cuenta en X, Boon ha querido brindarles la que es la primera imagen oficial de la cinta, dirigida nuevamente por Simon McQuoid. Y lo ha hecho acompañándola de una curiosa anécdota.

"Hace poco vi una proyección (sin terminar) de la película Mortal Kombat 2. Durante el visionado, accedí al móvil de Todd Garner -el productor del filme- y aluciné con esta imagen de la cinta y la reenvié a mi teléfono", bromeó Boon.

La imagen en cuestión deja entrever el impresionante aspecto que lucirá la más poderosa guerrera de Edenia. Se trata de la princesa Kitana. Como puede verse, sin llegar a mostrar su rostro, esta heroína, a la que ya interpretó Talisa Soto (Vampirella) en los filmes originales de la saga estrenados en 1995 y 1997 respectivamente, viste un deslumbrante traje azul y negro con motivos plateados.

I recently saw a (unfinished cut) screening of the Mortal Kombat 2 movie. During the screening I broke into @Todd_Garner 's phone, found this image from the film, and send it to my phone.



I can leak stuff too 👍#MK2movie #BoonLeaks pic.twitter.com/aEHh9nqVTG