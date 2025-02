Primera imagen de Karl Urban como Johnny Cage en la secuela de Mortal Kombat

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

La sangrienta y brutal secuela de Mortal Kombat tiene previsto su estreno en salas para el 26 de octubre de este año. Con la maquinaria promocional funcionando a toda potencia, Warner Bros. ha lanzado la primera e imponente imagen de Karl Urban encarnando a Johnny Cage en la cinta de Simon McQuoid.

Se trata de un póster que, imitando el estilo exagerado y desenfrenado que caracterizaba a los carteles de los filmes de acción en las décadas de los 80 y 90, anuncia la próxima película de Cage: "Furia desencadenada". En la ilustración puede verse al personaje de Urban, cuya llegada a la franquicia ya se anticipó al final de Mortal Kombat, con una sonrisa chulesca, gafas de sol y cazadora de cuero, mientras se muestra impasible ante dos motoristas y una bestial explosión a sus espaldas.

It’s Johnny ******* Cage. Mortal Kombat II – coming soon only in theaters. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/VqRZjJpJks