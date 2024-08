Jeremy Allen White actualiza el estado de la temporada 4 de The Bear

La temporada 3 de The Bear, la aclamada serie de cocina de FX, aterrizó en Disney+ el pasado 14 de agosto con el estreno de sus 10 episodios. En Estados Unidos la ficción llegó unos meses antes, en junio, y es que ya son muchos los que se preguntan cuándo volverán las frenéticas andanzas entre fogones del chef Carmy Berzatto y compañía. Precisamente, ha sido Jeremy Allen White, que encarna al protagonista, quien ha actualizado el estado de la temporada 4 de la ficción.

En una entrevista concedia a la revista Esquire con motivo del lanzamiento de la nueva campaña de Calvin Klein, de la que actualmente Allen White es imagen, ha abordado cuándo volverá el equipo de The Bear al set de rodaje para esta nueva entrega. "No estoy seguro de cuando. Se que no comenzará hasta el año que viene. Supongo que a principios de 2025, de forma similar a hace unos años, sobre febrero o marzo", aventuró la estrella de Shameless.

Se espera que la temporada 4 de la ficción llegue a finales de 2025 y, aunque parezca una fecha de estreno apurada, hay que tener en cuenta que la producción de una serie como The Bear no requiere la misma exigencia de postproducción o efectos especiales como otros títulos de franquicias como Marvel, Star Wars o Juego de Tronos.

Y es que tal y como ha expresado el propio protagonista de la serie, la temporada 3 se desarrolló en fechas parecidas. La tercera tanda de episodios de The Bear comenzó a rodarse en marzo de 2024 y ha visto la luz este verano, por lo que es más que posible que la ficción creada por Christopher Storer cumpla con el calendario establecido.

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha coronado como una de las series de comedia más aclamadas de los últimos años. El último logro de The Bear fue cosechar el mayor número de nominaciones, 23, a unos premios Emmy jamás conseguido por una serie de comedia con su segunda temporada.

"La tercera temporada cuenta la historia de Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) que en su empeño por colocar en lo más alto a The Bear, convierten su local en restaurante de lujo mientras hacen todo lo posible por mantener el negocio. Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible por igualar su pasión.

Su búsqueda de la excelencia culinaria llevará al equipo a asumir nuevos retos y pondrá a prueba los lazos que mantienen unido el restaurante. A medida que el equipo crece en tamaño, todos los miembros se esforzarán por alcanzar un mayor compromiso en sus puestos. En el sector de la restauración nunca se pisa tierra firme y, con un panorama en constante cambio, los retos y las oportunidades surgen a diario. Nuestros chefs han aprendido que cada segundo cuenta, pero esta temporada descubriremos si son capaces de seguir en pie un día más", reza la extensa sinopsis de esta nueva entrega.

Junto a Allen White y Edebiri, completan el reparto Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson como protagonistas principales. Además, la serie cuenta con numerosos cameos de actores de la talla de Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, Bob Odenkirk o Will Poulter.

Christopher Storer es el creador de The Bear, que también ejerce de productor ejecutivo junto a Joanna Calo, Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson y Hiro Murai. Courtney Storer es coproductora ejecutiva y productora culinaria. La serie está producida por FX Productions.