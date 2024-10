Bruce Springsteen apoya a Kamala Harris y acusa a Donald Trump de poner EE.UU. al borde de la Guerra Civil

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchas celebridades se han pronunciado públicamente sobre su voto y el último en hacerlo ha sido Bruce Springsteen, que ha apoyado la candidatura del Partido Demócrata con Kamala Harris.

El cantante compartió un vídeo en Instagram en el que asegura que apoya a Kamala Harris para presidente y a Tim Walz para vicepresidente, y se opone a Donald Trump y JD Vance. "He aquí por qué: pronto nos acercaremos a una de las elecciones más trascendentales en la historia de nuestra nación, tal vez desde la Guerra Civil este gran país no se ha sentido tan dividido política, espiritual y emocionalmente, como en este momento. No tiene por qué ser así. Los valores comunes, las historias compartidas que nos hacen una nación grande y unida, están esperando ser redescubiertas y contadas una vez más", afirma.

El artista destaca en el vídeo que "Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo" gracias a sus valores de "libertad, justicia social, igualdad de oportunidades y derecho a ser y amar a quien quieras", y agrega que unir de nuevo al país "requerirá tiempo, trabajo duro, inteligencia, fe y mujeres y hombres con el bien de la nación guiando sus corazones".

Además, Springsteen también carga en el clip directamente contra el candidato republicano, asegurando que Trump "es el candidato más peligroso a la presidencia que he visto en mi vida".

"Su desprecio por la santidad de nuestra Constitución, la santidad de la democracia, la santidad del Estado de derecho y la santidad de la transferencia pacífica del poder deberían descalificarlo para el cargo de presidente. Él no entiende el significado de este país, su historia o lo que significa ser profundamente estadounidense. Por otro lado, Kamala Harris y Tim Walz están comprometidos con una visión de este país que respete e incluya a todos, sin importar clase, religión, raza, su punto de vista político o identidad sexual, y hará crecer nuestra economía de una manera que beneficia a todos, no solo a unos pocos como yo. Esa es la visión de Estados Unidos sobre la que he estado escribiendo constantemente durante 55 años", argumentó.

La estrella termina el vídeo diciendo que respeta la decisión de cada ciudadano y agregando que su voto "es una de las posesiones más preciadas que tengo". "Es por eso que el 5 de noviembre emitiré mi voto: Harris y Tim Walz", sentencia.