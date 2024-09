Stephen Graham será el padre de Bruce Springsteen en el biopic protagonizado por Jeremy Allen White

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Stephen Graham se ha unido al reparto de Deliver Me From Nowhere, el biopic de Bruce Springsteen en el que Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, se meterá en la piel del legendario artista en sus años de juventud. El filme, dirigido por Scott Cooper, responsable de filmes como Corazón rebelde o Los crímenes de la academia, comenzará a rodarse en otoño.

Graham, actor de títulos tan conocidos como Peaky Blinders, Snatch, Gangs of New York, El irlandés o This Is England, se suma ahora al proyecto donde interpretará al padre del Boss, Douglas 'Dutch' Springsteen, según informa Variety.

El reparto de la película también incluye a Paul Walter Hauser (Encerrado con el diablo, Cobra Kai) como el técnico de guitarra Mike Batlan, así como a Odessa Young (Nación salvaje), de quien se rumorea que interpretará a un interés amoroso de Bruce Springsteen. Jeremy Strong (Succession) está en conversaciones para interpretar a Jon Landau, mánager de Springsteen durante muchos años.

Jeremy Allen White, que ha ganado dos Emmys por su interpretación de Carmy Berzatto en la serie de FX The Bear, ya confirmó su intención de cantar él mismo las canciones de Springsteen en el filme biográfico. Una interpretación para la que lleva meses preparándonse, llegando incluso a ponerse en contacto con la estrella de la música que le ha mostrado su total apoyo.

Producida por 20th Century Studios, Deliver Me From Nowhere se basa en el libro homónimo de Warren Zanes y seguirá los pasos de Springsteen durante la grabación de su álbum de 1982 Nebraska, un disco oscuro que marcó un cambio artístico en la trayectoria del músico respecto a sus trabajos Born to Run y Darkness on the Edge of Town.