Jeremy Allen White cantará en el biopic de Bruce Springsteen

Jeremy Allen White se convertirá en 'el boss' para el biopic de Bruce Spingsteen. La estrella de The Bear será el protagonista de Deliver Me From Nowhere, una cinta que narra cómo el cantante estadounidense compuso su álbum de 1982 Nebraska. Ahora, White ha confesado que quiere ser él mismo el que cante las canciones que sonarán en el filme.

Durante la presentación de la tercera temporada de The Bear, que estrena en Estados Unidos su primer capítulo este miércoles y que a España no llegará hasta el 14 de agosto, cuando vea la luz completa en Disney+, White ha actualizado el estado de la cinta. Y el actor que dará vida al joven Spingsteen ha confesado que quiere ser él mismo el que interprete las canciones del legendario artista de Nueva Jersey en el filme, como ya hicieron intérpretes como Austin Butler en Elvis o como también pretende hacer Timothee Chalament en el biopic de Bob Dylan, A Complete Unknown.

"Quiero intentarlo, quiero intentarlo y dar lo mejor de mí", afirma White cuando le plantearon la posibilidad de ser él mismo quien cante en la película. Contar con el acompañamiento del propio Springsteen sería un gran recurso para poder superar este reto, pero el intérprete ha confesado que todavía no ha conocido a la estrella de la música en persona.

"Nos hemos comunicado un poco a través de otras personas, pero espero que en un futuro podamos conocernos", asegura en declaraciones a Variety el actor de El clan de hierro. "Aún tenemos cosas en las que trabajar, tenemos que cuadrar nuestras agendas, pero estoy intentando hacer mi propio proceso antes de conocerle", reconoce White.

"Quiero intentar aprender más cosas de él", explicaba el actor. "Así, cuando le conozca, tendré un poco más de confianza a la hora ponerme delante de él", continúa White, dejando claro que su encuentro con Springsteen será un momento clave a la hora de construir su personaje.

El resto de detalles sobre esta cinta continúan siendo un secreto, al contrario que los de la inminente tercera temporada de The Bear, la serie que catapultó a White al estrellato con su papel como el chef Carmy Berzatto.

"Tenemos muchos personajes increíbles interpretados por actores increíbles que brillarán más al no haber tenido su momento en otras entregas", asegura el protagonista de la ficción al hablar sobre sus compañeros. "El mundo se hace más grande, pero tenemos el mismo corazón, estructura y energía que al principio de este viaje", adelanta White sobre esta nueva entrega.

Junto al actor de Shameless, completa el dúo protagonista Ayo Edebiri, quien interpreta a la también chef Sydney Adamu, y que además debuta como directora durante esta nueva temporada. "Ha hecho un trabajo precioso", aventura White en la entrevista, alabando el trabajo de su compañera.

"Estaba muy segura de todo lo que hacía. Todo el mundo sabe lo lista que es, y [Ayo] es una actriz increíble y muy intuitiva. Y creo que es una directora increíble y muy intuitiva también", senetencia White.

Junto a Allen White y Edebiri, completan el reparto de The Bear Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson como protagonistas principales. Además, la serie cuenta con numerosos cameos de actores de la talla de Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Olivia Colman, Bob Odenkirk o Will Poulter. La ficción verá la luz a través de Disney+ el próximo 14 de agosto con el estreno de los 10 episodios que conforman esta tercera temporada.