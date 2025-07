Primera imagen de Dune 3, cortesía de Denis Villeneuve

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Dune adaptará la segunda novela de la saga escrita por Frank Herbert, Dune Messiah (El mesías de Dune). El filme, cuyo título oficial será Dune: Parte Tres, ha comenzado su rodaje, y con el inicio de la producción ha salido a la luz también la primera imagen.

En X, la cuenta oficial de Dune compartió una publicación anunciando que la producción ha arrancado. El post incluye una foto del desierto de Arrakis, tomada por el director Denis Villeneuve, y una cita de Dune: Messiah: "...en un viaje hacia esa tierra donde caminamos sin dejar huellas". Tal como señaló anteriormente World of Reel, la filmación está teniendo lugar en Budapest.

La foto de Arrakis fue probablemente tomada por Villeneuve en el desierto de Wadi Rum en Jordania o en el Oasis de Liwa en Abu Dhabi, lugares donde se filmaron las escenas del desierto en Dune: Parte Dos.

"...on a journey into that land where we walk without footprints."



Production has begun on the next film in Denis Villeneuve's Dune trilogy.



📷 Denis Villeneuve

📍 Arrakis pic.twitter.com/JYP8ShbrRx