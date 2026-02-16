Primer vistazo al traje de Escorpión y su aguijón letal en Spider-Man 4 Brand New Day tras 9 años - MARVEL COMICS

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Quedan apenas unos meses para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines, el próximo 31 de julio. La cinta supondrá el inicio de una nueva etapa del trepamuros de Tom Holland, a quien todo el mundo olvidaba al final de Spider-Man: No Way Home debido al hechizo de Doctor Strange. El filme traerá de vuelta más de una cara conocida del UCM, entre ellas, la de un villano que llevaba casi una década ausente del mismo y cuyo primer vistazo es más que prometedor.

Mientras los fans esperan ansiosos que Marvel lance al fin el tráiler de Spider-Man: Brand New Day, ha aparecido en redes sociales una imagen promocional que parece ofrecer nuevos detalles de personajes como el Escorpión. El villano en cuestión aparece con la cara al descubierto y un traje equipado con una mortal cola con un aguijón metálico.

El diseño incluye también un vistazo de otros villanos como Tarántula y Boomerang, si bien no se ha anunciado que estos vayan a formar parte de la película ni se sabe quién podría interpretarlos en su debut en imagen real. Quien sí está confirmado es Hulk, a quien volverá a encarnar Mark Ruffalo y que también ocupa un lugar en el póster.

New promotional art for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY,’ featuring Spider-Man, Boomerang, Tarantula, Scorpion, and Hulk.



Source: https://t.co/QVab066Ff0 pic.twitter.com/j14G43mHhQ — Nexus Point News (@NexusPointNews) February 15, 2026

Fue en agosto del año pasado que The Hollywood Reporter dio a conocer que Michael Mando formaría parte del reparto de la película como Mac Gargan/el Escorpión, al que ya dio vida en 2017, en una breve aparición en las escenas post-créditos de Spider-Man: Homecoming. Según señala ComicBook, el Escorpión no fue un antagonista principal del lanzarredes hasta Marvel Knights Spider-Man, historia en la que descubría la identidad del superhéroe y lideraba a los Doce Siniestros, pero es posible que tenga un papel importante en la cinta de Destin Daniel Cretton.

En fotos del rodaje tomadas en octubre de 2025, Mando aparecía vestido con un mono de prisión y siendo sacado de un helicóptero, lo que ya deja claro, como mínimo, que el villano escapará de la cárcel, muy probablemente, con ayuda.

Junto a los ya mencionados Holland, Mando y Ruffalo, completan el reparto de Spider-Man: Brand New Day Jon Bernthal como The Punisher, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman en papeles aún por confirmar. Se espera además que Florence Pugh retome su rol de Yelena Belova/Viuda Negra en el filme.

Por otro lado, cabe señalar que 2026 será un gran año para los fans de Spider-Man y es que, aparte de la película de Cretton, este año contará además con otros dos estrenos relacionados con el personaje. Así, en mayo llegará a Prime Video Spider-Noir, serie protagonizada por Nicolas Cage e independiente del UCM y la segunda temporada de la serie de animación Tu amigo y vecino Spider-Man aterrizará en Disney+ en algún punto de otoño.