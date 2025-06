Filtradas las primeras imágenes de Javier Bardem y Amy Adams en el remake de El cabo del miedo

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Amy Adams y Javier Bardem protagonizarán la adaptación televisiva de El cabo del miedo que está rodando Apple TV+. Desde el set de rodaje en Atlanta, Georgia, llegan unas impactantes imágenes de ambos metidos en sus respectivos roles del demente criminal Max Cady y Amanda Bowden.

La primera de estas imágenes, que ya circulan en Internet, muestra a Adams en una de las estaciones Chevron de Atlanta y metida en el papel de Bowden. En ella, aparece junto a un lujoso coche y vestida con un discreto traje azul, mientras parece escuchar atentamente a una empleada de la gasolinera.

Junto a esta toma se encuentra la protagonizada por Bardem, y que resulta de lo más llamativa. Y es que el actor ganador del Oscar da una imagen muy alejada de la interpretación que Robert De Niro hizo de Cady en la cinta dirigida por Martin Scorsese en 1991, luciendo pelo corto y perilla, mientras discute en tono poco amigable con Bowden en la estación de servicio.

Ya la tercera y última imagen muestra a Bardem en el set con unos pantalones blancos, camisa de manga corta granate a rayas, mientras en la mano izquierda lleva un café y en la derecha unos papeles.

