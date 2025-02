Kathleen Kennedy desmiente su retirada de Star Wars: "Moriré haciendo películas"

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Recientemente, el medio estadounidense Puck informaba de que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm y máxima responsable de la saga Star Wars desde hace más de una década, abandonaría su cargo este año y pronto se empezó a especular sobre quién podría sucederla... No obstante, la propia Kennedy se ha pronunciado al respecto, aclarando que no piensa retirarse y explicando lo que de verdad está pasando en la compañía.

"La verdad es, y quiero decirlo alto y claro, que no me voy a retirar. Nunca me retiraré del cine. Moriré haciendo películas", ha asegurado la productora en declaraciones a Deadline. "Lo que ocurre en Lucasfilm es que llevo bastante tiempo hablando con Bob [Iger] y Alan [Bergman] sobre cómo podría ser la sucesión. Tenemos un grupo de gente increíble aquí, y tenemos toda la intención de hacer un anuncio dentro de unos meses o un año", explica.

"Estoy produciendo la película de Mandalorian en este momento, y también estoy produciendo la película de Shawn Levy, que es después de eso. Así que continúo en Lucasfilm y estoy pensando muy detenidamente con Bob y Alan quién va a entrar", aclara la CEO de Lucasfilm, dando a entender que, aunque esté considerando quién podría tomar su testigo, todavía piensa estar ligada a la compañía y sus proyectos en un futuro cercano.

En todo caso, Kennedy habla de un proceso que "está en marcha" y reivindica "el derecho a hacer ese anuncio cuando queramos hacerlo". "Nunca ha habido caos porque sabemos exactamente cuál es el plan. Y hemos estado hablando de ello, como he dicho, sin parar durante los últimos años porque, por razones obvias, yo no voy a estar aquí para siempre. George me pidió hace 13 años que me hiciera cargo, y ahora estoy pensando en quién me va a sustituir", apunta.

La jefa de Star Wars ha desmentido además que se la esté apartando activamente de la saga, algo que parecía deducirse de algunas de las informaciones de los últimos días. "No podría estar más lejos de la verdad", declara. "La comunicación ha sido completamente colaborativa, como era de esperar. Se trata de un gran negocio para ellos, y quieren que yo les ayude a tomar esa decisión y a elegir. Lo estoy haciendo", revela.

Al ser preguntada directamente sobre si dejaría de ser la máxima responsable de la saga este año, la productora duda, exponiendo que "están pasando muchas cosas" pero remarcando que, cuando eso pase, será su decisión "al cien por cien". La próxima película de la saga en llegar a los cines será The Mandalorian y Grogu que dirigida por Jon Favreau se estrenará el 22 de mayo de 2026 y supondrá la primera película para la franquicia desde El ascenso de Skywalker. En Disney+ pronto se estrenará la segunda temporada de Andor, la serie protagonizada por Diego Luna que estará disponible en la plataforma a partir del 23 de abril.