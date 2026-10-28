Primer vistazo a Ryan Gosling como Ghost Rider en la película de Marvel, que ya tiene a su villano

Archivo - Ryan Gosling speaks onstage during the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con - ESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado mes de julio, en el marco de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios anunció oficialmente la nueva película de Ghost Rider, primera dentro del UCM. La cinta tiene previsto llegar a los cines el 28 de julio de 2028 y contará con Shawn Levy como director y con Ryan Gosling como protagonista. Y para aquellos que se estén preguntando qué aspecto tendrá esta nueva versión de Johnny Blaze, ya han salido a la luz las primeras imágenes del actor caracterizado como el personaje.

En unas fotografías que ya circulan por redes sociales se puede ver a Gosling vestido con una cazadora de cuero y botas y pantalones negros, con unas gafas de sol completando el oscuro conjunto. El intérprete aparece junto a una imponente moto y discutiendo algo con el director.

Cabe apuntar que, por el momento, el rodaje no ha comenzado, sino que, tal y como recoge la cuenta que ha publicado las imágenes, Boink Buzz, este empezará "oficialmente en Nueva York el año que viene". También señala que Linus Sandgren (Dune: Partes Tres) ha sido contratado como director de fotografía.

🚨 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 - Ryan Gosling in costume as Johnny Blaze with Director Shawn Levy for Marvel Studios' ‘GHOST RIDER’



Filming will officially begin in New York next year and will be shot on film with cinematography by Linus Sandgren (Dune: Part Three)



Coming to theaters… pic.twitter.com/vr8pfIH7aY — 𝗕𝗼𝗶𝗻𝗸 𝗕𝘂𝘇𝘇 (@BoinkBuzz) October 28, 2026

MARVEL QUIERE A CONNOR STORRIE (MÁS QUE RIVALES) COMO VILLANO

Por otro lado, según señala The Hollywood Reporter, Connor Storrie, el actor que en la serie Más que rivales encarna a Ilya Rozanov, se encuentra en conversaciones para unirse a Ghost Rider, presumiblemente, en el papel de villano.

Aunque el Motorista Fantasma no cuenta con un villano emblemático, cabe recordar que en las películas producidas por Sony y protagonizadas por Nicolas Cage, Blaze se enfrentaba a Mefisto y su hijo, Blackheart. Mientras que Mefisto ya hizo su debut en el UCM, con Sacha Baron Cohen dando vida al demonio en la serie de Ironheart, Blackheart aún no ha aparecido, por lo que bien podría ser Storrie.

La nueva producción de Marvel Studios está dirigida por Levy y escrita por Jonathan Tropper. Ambos han colaborado recientemente en otro proyecto protagonizado por Gosling, Star Wars: Starfighter, la nueva aventura cinematográfica de la saga de Lucasfilm, que aterrizará en cines el 28 de mayo de 2027.