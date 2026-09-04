Archivo - La temporada 2 de Más que rivales ficha a Kevin Zegers, Paul Gross y Milla Jovovich - IMAGESPACE / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Más que rivales, la serie protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, continúa su rodaje y sigue añadiendo nuevos fichajes a su elenco. Entre las más recientes incorporaciones a la ficción se encuentran Kevin Zegers (Air Bud, Amanecer de los muertos), Paul Gross (Alias Grace) y Milla Jovovich (El quinto elemento, Resident Evil).

Zegers encarnará a Brandon Wiebe, el entrenador jefe del equipo profesional de Ottawa, en el que juega Ilya Rozanov (Storrie); Gross interpretará a Roger Crowell, el comisionado de la liga profesional de hockey y Jovovich dará vida a la doctora Galina Molchalin, una terapeuta a la que acude Ilya.

And the crowd goes crazy.



Kevin Zegers, Paul Gross, and Milla Jovovich join the cast of #HeatedRivalry Season 2. pic.twitter.com/gW9PEZ7kD4 — HBO Max (@hbomax) September 3, 2026

Los intérpretes se unen así a un reparto al que también se han sumado recientemente Shaheen Jafargholi (EastEnders) y Daniel Diemer (Percy Jackson y los dioses del Olimpo), que encarnarán a Fabian Salah y Ryan Price, respectivamente. Otros nuevos fichajes incluyen a Charlie Gillespie, Justice Smith, Edvin Ryding, Emily Hampshire, Robert Naylor, Sabrina Jalees y Priyanka.

Está previsto que Sophie Nélisse, Ksenia Daniela Kharlamova, Arnaud, Christina Chang, Dylan Walsh, G.K., Callan Potter, Benjamin Roy y Kamilla Kowal retomen sus papeles de la primera entrega.

¿QUÉ LIBROS ADAPTA LA TEMPORADA 2 DE MÁS QUE RIVALES?

La primera temporada de Más que rivales adaptó la segunda novela de la saga Game changers de Rachel Reid y la segunda llevará a la pantalla los acontecimientos del sexto libro, The Long Game, que continúa la historia de Ilya y Shane.

Según señala The Hollywood Reporter, el director de la serie, Jacob Tierney, ha adelantado que la temporada también incorporará elementos del quinto libro, Role Model, cuya trama discurre en paralelo a la del sexto libro, pero centrándose en el romance entre Troy Barrett (Gillespie) y Harris Drover (Smith). Además, el fichaje de Diemer y Jafargholi como Ryan y Fabian podría significar que la serie incluya algo de su historia, narrada en la tercera novela de la saga, Tough Guy.

La temporada 2 de Más que rivales tiene previsto estrenarse en la primavera de 2027. Tierney vuelve a dirigir la entrega, pero en esta ocasión también escribe el guion con Mike Goldbach, responsable de la primera.