Primer vistazo a Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan transformados en los Beatles

Ya han salido a la luz las primeras imágenes de Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan caracterizados como los cuatro miembros de los Beatles en los 'biopics' que prepara Sam Mendes. El proyecto está conformado por cuatro películas, una por cada integrante de la banda, que tienen previsto su estreno en cines en abril de 2028.

Según reza una publicación de Instagram compartida por una cuenta de fans de Keoghan, Sony Pictures UK proporcionó una serie de postales de los actores caracterizados al Instituto de Artes Escénicas de Liverpool. Las tarjetas fueron escondidas por el campus para que los estudiantes se las fueran encontrando.

Las dos primeras imágenes del post muestran la postal de Keoghan como Ringo Starr. El actor aparece con un poblado bigote, una camisa de lunares y una corbata estampada. La siguiente imagen muestra a Mescal como Paul McCartney, con el traje con corbata que caracterizó a la formación musical en sus inicios. Además, aparece en un escenario que bien podría ser el Cavern Club de Liverpool, donde los Beatles hicieron su debut allá por 1961.

La última imagen de la publicación muestra las cuatro postales, incluyendo las de Dickinson como John Lennon y Quinn como George Harrison. En la primera puede verse a Dickinson portando unos auriculares y tocando la guitarra frente a un micrófono. Además, lleva las gafas circulares tan características de Lennon.

Por su parte, Quinn aparece tocando la guitarra, con barba y el pelo largo. Así, esta escena bien podría corresponderse con una de las etapas finales del grupo, entre finales de los años 60 y principios de los 70, que es cuando los Beatles se separaron y Harrison comenzó a su carrera en solitario.

Respecto al resto del reparto, Saoirse Ronan dará vida a Linda McCartney, Mia McKenna-Bruce interpretará a Maureen Cox, la esposa de Ringo Starr; Anna Sawai será Yoko Ono y Aimee Lou Wood será Pattie Boyd, que estuvo casada con George Harrison.

Completan el reparto David Morrissey como Jim McCartney, el padre de Paul McCartney; Leanne Best como Mimi, la tía de John Lennon; James Norton como Brian Epstein, el mánager del grupo; Harry Lloyd como el productor musical George Martin; Bobby Schofield como el mánager y confidente Neil Aspinall; Daniel Hoffmann-Gill como el técnico de gira Mal Evans; Arthur Darvill como el jefe de prensa Derek Taylor y Adam Pally como el controversial mánager Allen Klein.

Las películas de los Beatles comenzaron su desarrollo después de que Apple Corps Ltd. y la banda cedieran los derechos completos de la historia de su vida y su música para una adaptación cinematográfica. Si bien no está claro qué canciones aparecerán en las películas, todo el catálogo de los Beatles está a disposición de Sam Mendes y sus guionistas.

Con el fin de capturar la amplitud de la trayectoria y el legado de la icónica banda de rock, cada una de las cuatro películas relatará los hechos desde la perspectiva de uno de los miembros.