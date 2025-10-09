Saoirse Ronan será Linda McCartney en los biopics de los Beatles

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Saoirse Ronan dará vida a Linda McCartney en los 'biopics' de los Beatles que prepara Sam Mendes. El proyecto estará conformado por cuatro películas, una por cada integrante de la banda, que tienen previsto su estreno en cines en abril de 2028.

Según informa Deadline, Ronan será la encargada de dar vida a Linda McCartney, la primera mujer de Paul McCartney y que fundó junto a él el grupo Wings después de que los Beatles se separaran. La actriz de Mujercitas, Lady Bird o El gran hotel Budapest se unirá así a un elenco conformado por Joseph Quinn como George Harrison, Barry Keoghan como Ringo Starr, Harris Dickinson como John Lennon y Paul Mescal como Paul McCartney.

Aunque se espera que Ronan aparezca en la película centrada en McCartney, se desconoce si también formará parte del elenco de los otros tres filmes. Linda McCartney fue fotógrafa, música y activista por los derechos de los animales. Conocida por retratar a artistas icónicos como los Rolling Stones, Jimi Hendrix o The Doors, fue la primera mujer en firmar una fotografía publicada en la portada de la prestigiosa revista Rolling Stone. Falleció a causa de un cáncer en 1998.

Aún queda por saber quién dará vida a otras figuras que sin duda serán clave en los biopics pero, según apuntaba hace meses el insider Jeff Sneider, la intérprete de Shogun Anna Sawai podría dar vida a Yoko Ono. Además, también adelantó que Aimee Lou Wood, conocida por su papel en series como Sex Education o The White Lotus, podría encarnar a Pattie Boyd, mujer de George Harrison que inspiró algunas de las canciones más memorables de los Beatles.

McCartney, Starr y las familias de los fallecidos Lennon y Harrison han concedido todos los derechos sobre la historia de sus vidas y su música para las películas, lo que las convierte en las primeras producciones autorizadas por la banda. Starr dio el visto bueno al guion, escrito por Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, tras acordar algunos cambios con Mendes, tras lo cual manifestó estar "mucho más satisfecho".

No obstante, Julia Baird, la hermana de Lennon, ha expresado su descontento con el proyecto, especialmente a propósito del fichaje de Mescal, que no es inglés como Lennon, sino irlandés. "¿Qué pasa con Liverpool? Tenemos actores, y hablan ese dialecto. Solo me pregunto si realmente se han molestado en buscar actores de Liverpool", sentenció Bird al respecto.