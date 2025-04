Primera imagen de los cuatro biopics de Los Beatles que confirman protagonistas y un plan de estreno suicida

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Sin duda alguna la CinemaCon ha arrancado fuerte en cuanto a Sony se refiere, ofreciendo a los fans valiosas actualizaciones de algunos de los proyectos más esperados. Así, en el marco de la convención celebrada en Las Vegas, no solo se han confirmado los protagonistas de los cuatro biopics de los Beatles (uno por cada miembro de la banda) que prepara Sam Mendes, sino que se ha dado a conocer su poco ortodoxo plan de estreno.

Tal y como se venía especulando, Harris Dickinson encarnará a John Lennon, Paul Mescal a Paul McCartney, Joseph Quinn a George Harrison (diversos rumores habían señalado que este papel también podía recaer sobre Charlie Rowe) y Barry Keoghan a Ringo Starr (cabe recordar que este último sí había sido confirmado con anterioridad). Durante el evento, los cuatro intérpretes subieron al escenario y recitaron parte de la letra de 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' e hicieron una reverencia sincronizada al estilo de los Beatles.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

Por otro lado, también en la CinemaCon, para sorpresa de muchos y en un movimiento poco convencional, Mendes anunció que las cuatro películas llegarán a los cines en abril de 2028, prometiendo que el proyecto constituirá "la primera experiencia cinematográfica para hacer maratón" (o lo que se conoce como 'binge-watching'), tal y como recoge Variety.

Ya el año pasado el director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Tom Rothman, declaró en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter que había que "combinar la audacia de la idea con una estrategia de lanzamiento audaz". "No ha habido antes una empresa como ésta, y no se puede pensar en ella en términos tradicionales de lanzamiento", expresó entonces, algo que sin duda concuerda con el reciente anuncio.

En todo caso, queda por saber si esto significa que las cintas tendrán un estreno simultáneo o si aterrizarán en las salas semanalmente, siguiendo el calendario de estreno por el que optan muchas series en las plataformas.