Barry Keoghan se negó a tocar la batería ante Ringo Starr: "No podía mirarle"

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Sam Mendes está preparando cuatro biopics de los Beatles, uno para cada miembro de la banda, que llegarán a los cines en abril de 2028. Una tetralogía de películas en las que Barry Keoghan será Ringo Starr, el batería del mítico grupo británico. Y el actor ya ha podido encontrarse con el artista, en un cara a cara en el que, confiesa, estaba extremadamente nervioso.

Durante una entrevista en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live!, Barry Keoghan relató brevemente cómo fue su encuentro con el legendario batería de los Beatles. "Cuando estaba hablando con él, no podía mirarle. Estaba nervioso", confesó el actor.

"Fue uno de esos momentos en los que estás sin palabras y te quedas paralizado", relató Keoghan. El actor se reunió con Starr como parte de su preparación para afrontar su rol como el batería de la banda. El encuentro tuvo lugar en la casa del propio Starr que, según apuntó Keoghan, incluso tocó la batería para él. "Me pidió a mí que tocara, pero no iba a tocar la batería para Ringo", admitió.

El actor de Saltburn y Dunkerque añadió que pretende "humanizar y dotar de emociones" a su interpretación de Starr, "no solo imitarle". Keoghan afirmó que Starr fue "absolutamente encantador" en su encuentro, aunque él, por su parte, no pudiera evitar que sus nervios le pasaran factura. "Me dijo: 'Puedes mirarme'", recordó el intérprete.

Además de Keoghan como Ringo, en las películas de los Beatles de Mendes Harris Dickinson encarnará a John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney y Joseph Quinn dará vida a George Harrison. El director de de American Beauty, Camino a la perdición o 1917 relatará la historia de la mítica banda británica a través de cuatro películas que, según prometió el director, constituirán "la primera experiencia cinematográfica para hacer maratón".

Las vidas de los Beatles ya han sido llevadas a la pantalla a través de multitud de documentales, como el de 2016 dirigido por Ron Howard, The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, o el inolvidable retrato que Martin Scorsese hizo de Harrison en 2011 en George Harrison: Living in the Material World.